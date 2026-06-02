dw
2 Июня 2026, 07:45
26 151
По Украине нанесен массированный ракетный удар

Россия в ночь на 2 июня осуществила массированный комбинированный удар по Украине. Под обстрел попали несколько городов, и в каждом из них зафиксированы повреждения, разрушения и известно о погибших и пострадавших.

Россия нанесла массированные удары дронами и баллистическими ракетами по городам Украины в ночь на вторник, 2 июня, сообщают Воздушные силы ВСУ. По их данным, армия РФ запустила крылатые ракеты типа "Калибр" со стороны Каспийского моря, пишет dw.com

По данным мэра Киева  Виталия Кличко, после российской атаки четверо погибли, 51 человек ранен, 35 госпитализированы. В трех районах города - перебои с электричеством. Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что Подольском районе обломки сбитой ракеты упали на крышу жилого дома, возник пожар, выбило окна.

В городе Днепр в результате российской атаки погибли пятеро, включая 73-летнюю женщину, 25 человек ранены, сообщил глава местной Областной военной администрации (ОВА) Александр Ганжа. По его словам, один из ударов пришелся на жилой квартал, там возник пожар.

В результате обстрела двух районов Харькова шесть человек, включая 11-летнюю девочку, получили ранения, написал в Telegram глава местной ОВА Игорь Терехов.

Власти городов Украины продолжают фиксировать падения обломков ракет и дронов, а также их попадания в разных местах. Данные о пострадавших и ущербе уточняются.

Источник
dw.com logodw
