Пиво на «Октоберфесте» подорожало почти в 5 раз.

Средняя стоимость литровой кружки пива на мюнхенском фестивале «Октоберфест» в 2026 году составит €15,61.

За год цена напитка на главном пивном празднике мира увеличилась на 2,4%. Отмечается, что этот показатель оказался ниже текущего общего темпа инфляции в Германии, который составляет около 3%, пишет sueddeutsche.de

Однако в долгосрочной перспективе стоимость участия в фестивале растет значительно быстрее потребительских цен. По данным аналитика банка Unicredit Андреаса Риза, с 1985 года стандартный бокал пенного подорожал почти в пять раз, или на 400%. Для сравнения: общая потребительская инфляция за тот же период составила около 120%. Сорок лет назад литр пива в Мюнхене можно было купить за €3,2.

Аналитик предполагает, что в 2026 году темпы «пивной инфляции» могли пройти свои пиковые значения, так как подорожание напитка замедлилось относительно общих экономических показателей страны.

191-й фестиваль «Октоберфест» стартует в Мюнхене 19 сентября и продлится до 4 октября. Мероприятие считается самым масштабным пивным смотром в мире. В прошлом году, по официальным оценкам организаторов, праздник посетило около 6,5 млн человек.