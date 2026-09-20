20 Сентября 2026, 11:30
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Пилот «нарисовал» в небе над США Мону Лизу.
Пилот «нарисовал» в небе над США Мону Лизу
Траектория движения самолета на картах Flightradar24 сложилась в очертания «Джоконды» - портрета кисти Леонардо да Винчи.
Об этом сообщил сервис Flightradar24, пишет media.az
«Бывает искусство в небе, а бывает настоящее искусство в небе. Это как раз второе», - говорится в публикации в X.
Там же размещен скриншот карты, на котором зафиксирована траектория движения самолета, вылетевшего из аэропорта в городе Бентонвилл (штат Арканзас) и вернувшегося туда же спустя более трех часов полета.