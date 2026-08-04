theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
4 Августа 2026, 23:39
27
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Первый в мире проект по захоронению ядерного топлива одобрили в Финляндии

Управление радиационной и ядерной безопасности Финляндии (STUK) официально поддержало заявку компании Posiva на эксплуатацию первого в мире геологического хранилища отработанного ядерного топлива.

Первый в мире проект по захоронению ядерного топлива одобрили в Финляндии.
Первый в мире проект по захоронению ядерного топлива одобрили в Финляндии.

Согласно заявлению регулятора, объект рядом с АЭС «Олкилуото» на западе Финляндии полностью соответствует всем установленным требованиям безопасности, передает stuk.fi

В рамках системы захоронения высокоактивное отработанное ядерное топливо будет герметизировано в железо-медных контейнерах на наземном хранилище. Затем контейнеры будут окончательно размещены в туннелях, проложенных на глубине 400-450 м под землей в скальной породе. Также будет использован слой бентонитовой глины, которая сильно разбухает при контакте с водой.

«Безопасность захоронения не зависит от какой-то одной конструкции или материала. Она основана на сочетании контейнера, бентонитовой глины и скальной породы, что предотвращает и замедляет выход и миграцию радиоактивных веществ в окружающую среду», — пояснил директор по вопросам ядерных отходов и регулирования Яакко Лейно.

Особое внимание в ходе экспертизы было уделено долгосрочной безопасности — тому, как система поведет себя в течение длительных периодов времени. Проверка охватила не только технические аспекты, но и готовность организации Posiva к управлению объектом, отметил руководитель проекта регуляторного контроля Антти Тыннкюнен.

Он также добавил, что с 2000 года STUK и привлеченные эксперты затратили более 250 человеко-лет на надзор и оценку проекта.

Posiva подала заявку на получение лицензии на эксплуатацию, действующей до конца 2070 года. В качестве условий лицензирования STUK предложило обязать компанию провести первую периодическую оценку безопасности в течение десяти лет после получения лицензии, а также обновить обоснование долгосрочной безопасности в соответствии с фактически развернутой системой.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте