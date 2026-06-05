theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
5 Июня 2026, 12:30
3 485
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Пентагон исключил из списка признанных религий 180 различных конфессий

Пентагон США сократил число признанных религиозных конфессий и систем верований с 211 до 31. Соответствующие изменения приняты официальным меморандумом, подписанным замминистра обороны США по вопросам персонала и боеготовности.

Пентагон исключил из списка признанных религий 180 различных конфессий.
Пентагон исключил из списка признанных религий 180 различных конфессий.

«Новый список предоставит капелланам четкую и легкодоступную информацию, которая позволит им лучше предвидеть потребности военнослужащих в религиозной поддержке и организовывать мероприятия по религиозной поддержке, соответствующие личной вере и практике военнослужащих»,— сообщил Энтони Тата, цитирует military.com

Пересмотренный список включает агностиков, буддистов, индуистов, мусульман, иудаистов, сикхов, а также широкий круг христианских групп, таких как баптисты, католики, лютеране и методисты. Из кодекса были исключены религиозные меньшинства, такие как атеисты, деисты, друиды, язычники, маги, розенкрейцеры, шаманы, спиритуалисты и так далее.

Новая редакция кодексов вероисповедания создана по указанию главы Пентагона Пита Хегсета с целью «оптимизации сбора данных о религиозных предпочтениях военнослужащих для повышения эффективности оказания целенаправленной религиозной поддержки со стороны капелланской службы».

В марте 2026 года Пит Хегсет объявил о реформе капелланской службы и заявил о намерении значительно сократить количество религиозных кодов принадлежности военнослужащих. По его словам, существующая система кодирования вероисповедания стала слишком громоздкой, при этом 82% военнослужащих используют лишь шесть конфессий.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте