Пентагон: Иран повредил или уничтожил американские военные базы в восьми странах.

Генеральный инспектор Пентагона опубликовал первый официальный отчет Минобороны США о потерях американской инфраструктуры и техники в результате войны с Ираном.

В документе говорится, что в течение первых месяцев войны иранские удары повредили или уничтожили сотни зданий и сооружений на военных базах США в Кувейте, Бахрейне, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии, Ираке, Омане и Иордании, передает unian.net со ссылкой на cnn.com

Кроме того, в отчете, охватывающем период с начала войны 28 февраля по 30 июня, подтвержден дефицит ключевых запасов боеприпасов США.

Также в отчете говорится, что удары Ирана привели к значительным изменениям в традиционных методах действий американской армии в регионе. Центральное командование Вооруженных сил США "передислоцировало персонал, ресурсы и склады", поскольку они подверглись атакам со стороны Ирана и его союзных сил.

В отчете отмечается, что среди этих мер был вывод вертолетов медицинской эвакуации армии из Ирака и Кувейта, что означает, что "большинство медицинских эвакуаций осуществлялось наземным транспортом… в местные лечебные учреждения".

В то же время уничтожение регионального центра ВМС в Бахрейне, который, по словам исполняющего обязанности секретаря ВМС Хунга Као, Иран недавно "разнес в щепки", привело к "значительным трудностям" в создании "надлежащих военно-морских баз и портов обеспечения".

"Это привело к тому, что удалённый остров Диего-Гарсия в Индийском океане стал центром морской логистики, что удлинило циклы пополнения запасов до 14–18 дней", - добавили в материале.

Из-за этого периодический дефицит поставок и перебои в работе региональной военной почтовой системы усугубили трудности, с которыми сталкивались американские моряки во время рекордно длительных развертываний в Персидском заливе для поддержки авиаударов по Ирану и, в последние месяцы, блокады его портов.

"Изменения в военном присутствии на Ближнем Востоке могут стать постоянными - представители военных и разведывательных кругов тихо обсуждали перспективу длительного сокращения численности американского персонала и объектов в регионе после завершения войны", - сообщили CNN шесть источников.

Согласно отчету, ущерб, нанесенный Ираном дипломатическим объектам США на Ближнем Востоке, составляет около 184 млн долларов.