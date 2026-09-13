Пауэлл: Европу и Украину ждет тяжелая зима, но снижать давление на Путина нельзя.

Советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Джонатан Пауэлл заявил сказал, что европейская стратегия поддержки Украины и санкций против России действует достаточно эффективно.

Пауэлл заявил, выступая на Ялтинской европейской стратегической конференции в Киеве, что Европе нужно быть готовой к настоящим трудностям этой зимой, но не снижать экономическое давление на Россию, передает bbc.com

Пауэлл сказал, что европейская стратегия поддержки Украины и санкций против России действует достаточно эффективно.

«Стратегия заключается в том, чтобы оказывать достаточное давление, чтобы [у Путина] появилось желание начать переговоры. И я думаю, что разговоры об эскалации [со стороны России], которые мы сейчас слышим — это не проблема, это признак успеха, потому что это давление, которое мы оказываем на Путина, наконец, начинает срабатывать», — сказал Пауэлл, выступая перед членами украинского руководства и представителями стран-союзниц Украины.

«Чего нам не стоит делать на этом этапе, так это убирать ногу с педали газа, — считает Пауэлл, — а газ буквально может оказаться проблемой этой зимой, когда ЕС может столкнуться с реальными проблемами из-за его нехватки, и мы не должны допустить, чтобы это обстоятельство обернулось преимуществами для Путина. От нас потребуется пережить некоторые настоящие трудности. Но нам придется их пережить, и мы должны продолжать экономическую, военную, политическую и дипломатическую поддержку Украины».

Ветеран британской политики Джонатан Пауэлл редко выступает на публике, и эта его речь стала необычным и подробным описанием политики Британии в отношении войны в Украине.

Паэулл также подчеркнул, что важно сохранять каналы связи с Москвой — чтобы знать, когда может появиться шанс на мирные переговоры.

Пытаться угадать, когда закончится война — это, по мнению Пауэлла, бессмысленная затея, но Европа должна быть готова к переговорам о мире.

«На каком-то этапе, когда мы меньше всего этого будем ожидать, Путин окажется готов к переговорам. Эта война может закончиться только одним способом — она закончится переговорами. Он не захватит Украину. Он не завоюет Киев. Будут переговоры. Ему придется в них участвовать. Все это делается ради того, чтобы он серьезно отнесся к этим переговорам. И, я думаю, эта стратегия работает», — сказал Пауэлл.

Джонатан Пауэлл как глава аппарата премьер-министра Тони Блэра в 1990-х годах сыграл важную роль в заключении мирного Соглашения Страстной пятницы в Северной Ирландии.

«Я считаю, что нам нужно разговаривать [c Москвой и Путиным] […] Я написал книгу „Переговоры с террористами“. Я определенно за то, чтобы говорить и с этим террористом тоже — просто чтобы поддерживать коммуникацию», — сказал советник британского премьера.