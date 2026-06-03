theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
kommersant.ru logokommersant
3 Июня 2026, 21:42
1
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Патриарх Кирилл направил митрополита Илариона служить в Бразилию

Патриарх Кирилл направил митрополита Илариона на служение в Аргентинско-Южноамериканскую епархию в Бразилии.

Патриарх Кирилл направил митрополита Илариона служить в Бразилию.
Патриарх Кирилл направил митрополита Илариона служить в Бразилию.

Ранее Илариона задержали в Чехии по подозрению в хранении наркотиков, передает kommersant.ru

Митрополит будет служить в храме Петра и Павла в городе Санта-Роза и храме Иоанна Богослова в городе Кампина-дас-Мисойнс. Перевод архиерея связан «с невозможностью по объективным обстоятельствам» далее служить в храме Петра и Павла в чешских Карловых Варах.

24 мая Илариона вместе с его водителем задержала полиция Чехии после обнаружения в автомобиле наркотического вещества. Через два дня их отпустили без предъявления обвинений и каких-либо дополнительных ограничений. При этом, как сообщал Telegram митрополита, экспертиза идентифицировала найденное вещество как запрещенное, и полиция намерена продолжать расследование. Иларион причастность к хранению наркотиков отвергает. 30 мая архиерей вернулся в Москву.

Митрополит служил в чешских Карловых Варах с декабря 2024 года. Туда его перевели после другого скандала — в июле 2024-го бывший келейник митрополита Георгий Сузуки рассказал СМИ о домогательствах со стороны священнослужителя. Тогда же Илариона отстранили от управления Будапештско-Венгерской епархией.

Источник
kommersant.ru logokommersant
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте