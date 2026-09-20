Пассажиры назвали лучшую авиакомпанию мира, и она не из Европы.

Лучшая европейская авиакомпания оказалась лишь на 7-м месте.

В то время как некоторые европейские авиаперевозчики не вылезают из скандалов, лучшей авиакомпанией мира признана Singapore Airlines. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на результаты крупнейшего в мире опроса пассажиров Skytrax Airline Awards 2026, передает unian.net

Опрос проводился с сентября 2025 года по август 2026 года. В нём приняли участие пассажиры более 100 национальностей, которые оценивали перевозчиков по чистоте самолётов, бортовому Wi-Fi, работе аэропортов и лаунжей, а также качеству обслуживания в эконом-, бизнес- и первом классах. Всего в рейтинге участвовали более 325 авиакомпаний.

По словам генерального директора Skytrax Эдварда Плейстеда, победа Singapore Airlines демонстрирует уровень качества её продуктов и сервиса.

Singapore Airlines возглавила мировой рейтинг Skytrax уже в шестой раз. Помимо главной награды, авиакомпания стала лучшей в мире по экономклассу и питанию на борту в экономклассе.

В самой компании отметили, что высоко ценят поддержку пассажиров.

"Эта награда является свидетельством преданности и профессионализма наших сотрудников, которые постоянно стремятся поддерживать высокие стандарты качества обслуживания и операционного совершенства", – говорится в заявлении перевозчика.

Катарская Qatar Airways заняла второе место в рейтинге. Перевозчик получил первую в истории награду за лучший бортовой Wi-Fi, а также в очередной раз победил в категории "Лучший бизнес-класс".

Гонконгская Cathay Pacific заняла третье место и получила награду за лучшую работу бортпроводников. Ее лаунж The Wing также назвали лучшим лаунжем первого класса.

Лучшая европейская авиакомпания заняла лишь 7-е место. Французская Air France получила несколько наград, в частности за лучший первый класс, питание в лаунже первого класса и удобства для пассажиров первого класса.

Компании из США вообще не попали в двадцатку лучших авиакомпаний мира, которая выглядит следующим образом: