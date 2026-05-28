snob
28 Мая 2026, 13:14
4 085
Пашинян заявил о строительстве транзитного газопровода через Армению

Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал строительство транзитного газопровода через Армению. Об этом политик сказал на встрече с избирателями в Гарни.

Россия уведомила армянское правительство о возможной денонсации соглашения по поставкам газа, нефтепродуктов и алмазов, если Армения продолжит процесс вступления в Евросоюз. Пашинян в ответ заявил, что его страна не боится повышения цен на газ, потому что вскоре разбогатеет, пишет snob.ru

«У нас будет намного больше денег, настолько, чтобы нам это не казалось дорогим. Сегодня Армения становится "перекрестком мира" — это значит, что Армения станет страной не тысяч и миллионов, а миллиардов и триллионов», — сказал Пашинян. Он также подчеркнул, что государство развивает альтернативную энергетику и стремится соответствовать европейским стандартам.

Соглашение между РФ и Арменией было заключено в 2013 году. Согласно документу, Россия поставляет Армении газ, нефтепродукты и необработанные алмазы для внутреннего использования без экспортных пошлин и на льготных условиях. 

Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что Армения не может быть одновременно членом ЕС и ЕАЭС. На это Пашинян ответил, что закон о начале вступления в Евросоюз уже принят, а пока Армения может оставаться членом ЕАЭС и продолжать реформы по соответствию стандартам Евросоюза, она пойдёт по этому пути.

Источник
snob
