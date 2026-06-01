1 Июня 2026, 17:03
Пашинян отверг требование Путина о немедленном референдуме по членству в ЕС
На данный момент отсутствует обоснование для немедленного проведения Арменией референдума о курсе на вступление в Евросоюз и о выходе из ЕАЭС, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.
Ранее такое требование в адрес Еревана озвучил президент РФ Владимир Путин, который заявлял, что только в таком случае две страны смогут разойтись «мягко, интеллигентно и взаимовыгодно», сообщает moscowtimes.ru
«По сути, нет оснований, не сформирован баланс, чтобы мы могли предложить народу выбор идти по тому или иному пути. Сегодня этот выбор теоретический, а ставить теоретический выбор на референдум не столь разумно, неправильно и необоснованно», — сказал Пашинян в видеообращении в Facebook.
Ереван продолжит в спокойном и хладнокровном режиме работать в ЕАЭС, где сохраняется пока не использованный потенциал, добавил премьер Армении.