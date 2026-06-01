theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
moscowtimes
1 Июня 2026, 17:03
3 213
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Пашинян отверг требование Путина о немедленном референдуме по членству в ЕС

На данный момент отсутствует обоснование для немедленного проведения Арменией референдума о курсе на вступление в Евросоюз и о выходе из ЕАЭС, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

Пашинян отверг требование Путина о немедленном референдуме по членству в ЕС.
Пашинян отверг требование Путина о немедленном референдуме по членству в ЕС.

Ранее такое требование в адрес Еревана озвучил президент РФ Владимир Путин, который заявлял, что только в таком случае две страны смогут разойтись «мягко, интеллигентно и взаимовыгодно», сообщает moscowtimes.ru

«По сути, нет оснований, не сформирован баланс, чтобы мы могли предложить народу выбор идти по тому или иному пути. Сегодня этот выбор теоретический, а ставить теоретический выбор на референдум не столь разумно, неправильно и необоснованно», — сказал Пашинян в видеообращении в Facebook.

Ереван продолжит в спокойном и хладнокровном режиме работать в ЕАЭС, где сохраняется пока не использованный потенциал, добавил премьер Армении.

Источник
moscowtimes
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте