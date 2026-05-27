Парламент Венгрии отменил выход страны из Международного уголовного суда.

За предложение проголосовали 133 депутата от партии "Тиса", 37 депутатов от "Фидес-KDNP" проголосовали против, а 5 депутатов от "Ми Хазанк" воздержались. Решение вступит в силу на следующий день после опубликования закона, передает eurointegration.com.ua

На прошлой неделе в резолюции правительство уже выразило свое намерение остановить процесс выхода, начатый на основании решения предыдущего правительства Виктора Орбана.

Премьер Петер Мадьяр от имени правительства подал законопроект в парламент во вторник. Он обосновал предложение тем, что "для сохранения международного мира и безопасности и защиты прав человека абсолютно необходимо привлечь виновных в тяжелейших международных преступлениях к ответственности в международном судебном форуме". По его мнению, для этого необходимо сохранить участие Венгрии в Уставе Международного уголовного суда.

Правительство Орбана прошлой весной объявило, что начнет процесс выхода Венгрии из Международного уголовного суда, но вскоре после этого большинство партии "Фидес" в парламенте проголосовало против этого решения. Когда Беньямин Нетаньяху, которого разыскивает МУС, прибыл в Будапешт с официальным визитом в апреле прошлого года, его не арестовали, хотя Венгрия, как член МУС, была бы обязана это сделать согласно международному праву.

Процесс выхода Венгрии из суда должен был завершиться в июне, но Петер Мадьяр ранее заявлял, что целью правительства "Тисы" является сохранение членства в МУС.