theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
eurointegration.com.ua logoeurointegration
27 Мая 2026, 15:11
1 794
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Парламент Венгрии отменил выход страны из Международного уголовного суда

В рамках чрезвычайной процедуры Национальная ассамблея проголосовала за законопроект, который отменяет выход Венгрии из Международного уголовного суда (МУС).

Парламент Венгрии отменил выход страны из Международного уголовного суда.
Парламент Венгрии отменил выход страны из Международного уголовного суда.

За предложение проголосовали 133 депутата от партии "Тиса", 37 депутатов от "Фидес-KDNP" проголосовали против, а 5 депутатов от "Ми Хазанк" воздержались. Решение вступит в силу на следующий день после опубликования закона, передает eurointegration.com.ua

На прошлой неделе в резолюции правительство уже выразило свое намерение остановить процесс выхода, начатый на основании решения предыдущего правительства Виктора Орбана.

Премьер Петер Мадьяр от имени правительства подал законопроект в парламент во вторник. Он обосновал предложение тем, что "для сохранения международного мира и безопасности и защиты прав человека абсолютно необходимо привлечь виновных в тяжелейших международных преступлениях к ответственности в международном судебном форуме". По его мнению, для этого необходимо сохранить участие Венгрии в Уставе Международного уголовного суда.

Правительство Орбана прошлой весной объявило, что начнет процесс выхода Венгрии из Международного уголовного суда, но вскоре после этого большинство партии "Фидес" в парламенте проголосовало против этого решения. Когда Беньямин Нетаньяху, которого разыскивает МУС, прибыл в Будапешт с официальным визитом в апреле прошлого года, его не арестовали, хотя Венгрия, как член МУС, была бы обязана это сделать согласно международному праву.

Процесс выхода Венгрии из суда должен был завершиться в июне, но Петер Мадьяр ранее заявлял, что целью правительства "Тисы" является сохранение членства в МУС.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте