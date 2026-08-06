Парк динозавров в Румынии признали одним из лучших в Европе.

Динопарк Рышнова, крупнейший парк динозавров в Юго-Восточной Европе, вошел в число лучших парков развлечений Европы наряду с Disneyland и Europa Park. За 11 лет работы его посетили более 4,5 млн человек.

Парк, открытый в 2015 году рядом с крепостью Рышнов в уезде Брашов, занимает территорию площадью 4 гектара. Здесь представлены более 130 полноразмерных моделей динозавров, созданных на основе научных исследований, сообщает libertatea.ro

В мае 2026 года расположенный на территории парка Музей леса, где собрано свыше 1300 природных экспонатов, получил официальный статус от Министерства культуры Румынии. После этого парк впервые присоединился к акции «Ночь музеев», которую посетили более 2500 человек.

Экспозиции созданы в сотрудничестве с ведущими научными и культурными учреждениями страны, включая Национальный музей естественной истории имени Григоре Антипы и Бухарестский университет.

По данным исследования, к 2024 году Динопарк принес экономике региона более 100 млн евро. Сейчас этот показатель уже превысил 130 млн евро благодаря росту числа туристов.

Администрация парка отмечает, что все больше семей выбирают однодневные поездки вместо длительного отдыха. В ответ здесь расширили образовательную программу, зоны отдыха и запустили необычную услугу — ночевку в палатках рядом с фигурами динозавров.

В 2025 году парк во второй раз получил премию «Направление года» и остается одним из самых популярных мест для школьных экскурсий по программам «Другая школа» и «Зеленая неделя». Кроме того, это единственный парк развлечений в Румынии, включенный в рейтинг European Best Destinations рядом с Disneyland и Europa Park.