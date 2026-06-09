Paramount обвинила Netflix в тактике «выжженной земли» из-за Warner Bros.

В документе главный юрисконсульт компании Макан Дельрахим, возглавлявший антимонопольное подразделение Минюста в первый срок президента Дональда Трампа, утверждает, что Netflix пытался «настроить регуляторов и других заинтересованных лиц против» сделки и что «паническая реакция» компании продемонстрировала, «насколько серьезно Netflix воспринимает Paramount как крупного конкурента». Это является одной из самых резких нападок Paramount на конкурента, передает politico.com

По данным издания, письмо в Минюст является ответом на отчет за март, представленный антимонопольному подразделению ведомства Международным братством водителей грузовиков (International Brotherhood of Teamsters, IBT). Этот профсоюз работников сферы автомобильных перевозок из США и Канады, в который входят также около 15 тыс. водителей, работников съемочных площадок и других трудящихся киноиндустрии, заявил, что слияние Paramount и Warner Bros. «представляет прямую угрозу работникам кино и телевидения по всей стране». IBT призвал Минюст подать иск с целью заблокировать сделку, если «не будут приняты существенные и подлежащие исполнению гарантии для увеличения внутреннего производства и защиты рабочих мест».

В своем письме Paramount заявляет, что сделка, напротив, создаст больше работы для членов профсоюза водителей и других работников Голливуда, объединенных в профсоюзы. Дельрахим утверждает, что организованные профсоюзы «получат прямую выгоду» от сделки на $111 млрд, которая, по его словам, будет способствовать «новой конкурентной энергии и увеличению инвестиций в контент».

Он также отверг опасения IBT по поводу слияния: профсоюз в своем отчете привел пример похожей сделки — покупки компанией Walt Disney Co. в 2019 году киностудии 20th Century Fox, заявив, что тогда это привело к сокращению рабочих мест и отмене проектов. По словам юрисконсульта Paramount, Disney увеличила расходы на «производство контента в целом» после приобретения и любое обсуждение кинопродукции компании должно учитывать последствия пандемии COVID-19, которая нарушила работу индустрии развлечений примерно через год после завершения этой сделки.

Дельрахим также вновь обвинил Netflix, утверждая, что компания «пыталась убедить профсоюз водителей и других заинтересованных лиц в том, что приобретение Fox компанией Disney оказало негативное влияние на производство контента и возможности трудоустройства».

Paramount находится в процессе поглощения Warner Bros. Компания уже подала заявку в Федеральную комиссию по связи США (FCC) на одобрение сделки. Последняя оценивается в $111 млрд.