Ожирение и лишний вес обходятся экономикам Европы в миллиарды евро в год.

Ожирение и лишний вес ежегодно обходятся экономикам Европы в миллиарды евро, причём нагрузка сопоставима с расходами ряда стран на жильё или оборону, говорится в отчёте фармацевтической отрасли.

Помимо последствий для здоровья, ожирение и высокий индекс массы тела (ИМТ) становятся всё более тяжёлым бременем для экономик Европы, ежегодно обходясь в миллиарды евро в виде прямых и косвенных расходов, говорится в новом отчёте фармацевтической отрасли, передает euronews.com

Совокупные ежегодные затраты составляют от 0,7 до 1,4 % национального ВВП в Германии, Франции, Италии, Испании, Ирландии, Греции, Румынии и Соединённом Королевстве — странах, проанализированных в исследовании, выполненном Офисом экономических исследований здравоохранения (OHE) по заказу лоббистской организации фармацевтических компаний EFPIA.

«Борьба с ожирением имеет ключевое значение для защиты здоровья и благополучия граждан, сохранения наших европейских систем здравоохранения и обеспечения устойчивого роста в Европе», — заявила Натали Молль, генеральный директор Европейской федерации фармацевтических производителей (EFPIA), профинансировавшей отчёт.

По данным на 2024 год, 26 % взрослых в Европе живут с ожирением, которое определяется как ИМТ 30 и выше, ещё 30 % страдают избыточным весом, и эта ситуация, по прогнозам, будет ухудшаться. Ожидается, что к 2035 году половина взрослого населения мира будет иметь избыточный вес или ожирение.

В Европе распространённость избыточного веса и ожирения среди взрослых выросла на 22 %, а само ожирение увеличилось более чем на 75 % по сравнению с уровнем 1990 года.

Сколько денег тратят страны?

И ожирение, и избыточный вес обходятся Европе очень дорого. В отчёте говорится, что экономическое бремя повышенного ИМТ в доле ВВП сопоставимо с тем, сколько некоторые страны тратят на жилищную сферу и оборону.

Оценка ежегодного экономического бремени варьируется от 2,5 млрд евро в Румынии до 55,2 млрд евро в Германии. Общие ежегодные экономические потери в Соединённом Королевстве достигают 43,2 млрд евро, а Испания, Италия и Франция несут затраты примерно по 20 млрд евро каждая.

В процентах от ВВП расходы, связанные с повышенным ИМТ, составляют от 0,7 % в Румынии до 1,4 % в Греции и Соединённом Королевстве.

В Германии (1,3 %), Испании (1,2 %) и Ирландии (1,1 %) доля внутренней экономики, приходящаяся на повышенный ИМТ, превышает расходы этих стран на оборону.

В пересчёте на душу населения это означает затраты от 131 евро на одного жителя Румынии до 662 евро на одного жителя Германии.

Сочетание прямых и косвенных расходов

Ожирение и избыточный вес связаны с 278 000 случаев смерти и потерей 8 млн лет здоровой жизни только в восьми странах, охваченных исследованием.

Помимо того что ожирение само по себе является проблемой здоровья, оно выступает фактором риска неинфекционных заболеваний, включая сахарный диабет 2-го типа, сердечно-сосудистые заболевания, жировую болезнь печени, онкологические заболевания, неврологические нарушения, хронические респираторные и пищеварительные заболевания.

Расходы, обусловленные этими состояниями — так называемые прямые расходы, — составили 100,4 млрд евро, причём на Германию пришлась наибольшая доля — 30 млрд евро.

Однако в отчёте также говорится о значительной дополнительной доле затрат, косвенно связанных с этими состояниями, — так называемых косвенных расходах. К ним относятся потери, вызванные отсутствием на работе, экономической неактивностью, необходимостью неформального ухода и преждевременной смертностью.

Выводы отчёта показывают, что исторические подходы к профилактике и лечению «не дали желаемого эффекта».

«Необходим срочный пересмотр подходов к восприятию, профилактике, диагностике и лечению, чтобы улучшить результаты, снизить нагрузку на службы здравоохранения, повысить экономическую продуктивность и устойчивость общества», — подчеркнула Молль.

В отчёте приводятся рекомендации по преодолению медицинских и экономических вызовов, связанных с ожирением и повышенным ИМТ: от признания ожирения самостоятельным заболеванием, а не только фактором риска, до улучшения доступа к профилактике и терапии.