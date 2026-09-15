Озеро, существовавшее тысячи лет, исчезло за несколько месяцев.

Озеро Милн-Фьорд в канадской Арктике, существовавшее тысячи лет, исчезло за несколько месяцев после разрушения шельфового ледника Милн.

Пресная вода начала уходить в Северный Ледовитый океан после того, как ледяная преграда перестала удерживать её во фьорде, передает discoverwildlife.com

Эпишельфовые озёра формируются там, где шельфовый ледник перекрывает выход из фьорда. Пресная вода в таком водоёме располагается над более плотной морской.

Перелом произошёл летом 2020 года, когда ледник Милн потерял около 45% своей площади. После этого пресноводный слой начал быстро сокращаться, а к осени большая часть озера исчезла.

Последующие измерения показали, что к 2022 году место прежней пресной воды заняла солоноватая. Наблюдения не выявили признаков восстановления водоёма.

Исследователи восстановили процесс исчезновения озера по спутниковым снимкам, измерениям воды и данным многолетних полевых наблюдений.

Возвращение Милн-Фьорда в прежнее состояние учёные считают маловероятным. Для образования нового эпишельфового озера ледник должен вновь сформировать преграду, способную удерживать пресную воду.