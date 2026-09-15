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Point.md logoPoint
15 Сентября 2026, 23:16
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Озеро, существовавшее тысячи лет, исчезло за несколько месяцев

Озеро Милн-Фьорд в канадской Арктике, существовавшее тысячи лет, исчезло за несколько месяцев после разрушения шельфового ледника Милн.

Озеро, существовавшее тысячи лет, исчезло за несколько месяцев.
Озеро, существовавшее тысячи лет, исчезло за несколько месяцев.

Пресная вода начала уходить в Северный Ледовитый океан после того, как ледяная преграда перестала удерживать её во фьорде, передает discoverwildlife.com

Эпишельфовые озёра формируются там, где шельфовый ледник перекрывает выход из фьорда. Пресная вода в таком водоёме располагается над более плотной морской.

Перелом произошёл летом 2020 года, когда ледник Милн потерял около 45% своей площади. После этого пресноводный слой начал быстро сокращаться, а к осени большая часть озера исчезла.

Последующие измерения показали, что к 2022 году место прежней пресной воды заняла солоноватая. Наблюдения не выявили признаков восстановления водоёма.

Исследователи восстановили процесс исчезновения озера по спутниковым снимкам, измерениям воды и данным многолетних полевых наблюдений.

Возвращение Милн-Фьорда в прежнее состояние учёные считают маловероятным. Для образования нового эпишельфового озера ледник должен вновь сформировать преграду, способную удерживать пресную воду.

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