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capital
5 Июня 2026, 13:45
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Отдых в Греции, Черногории и Хорватии стал дороже из-за новых сборов и скрытых расходов

Летний сезон 2026 года принес дополнительные расходы для туристов, которые планируют отдых на морских курортах Греции, Черногории и Хорватии.

Отдых в Греции, Черногории и Хорватии стал дороже из-за новых сборов и скрытых расходов.
Отдых в Греции, Черногории и Хорватии стал дороже из-за новых сборов и скрытых расходов.

Помимо стоимости проживания и транспорта, путешественникам придется учитывать туристические, экологические и другие обязательные сборы, которые могут увеличить бюджет семейного отдыха более чем на 100 евро, сообщает capital.ro

В Греции действует так называемый «сбор на устойчивость к климатическому кризису», который оплачивается отдельно от стоимости проживания. Для гостиниц категории три звезды он составляет от 1,5 до 3 евро за номер в сутки. В четырех- и пятизвездочных отелях сумма достигает 7–10 евро в день, поэтому за десятидневный отпуск туристы могут дополнительно заплатить до 100 евро.

Одновременно выросли цены на пляжный сервис. После введения ограничений на количество лежаков и зонтов на пляжах стоимость комплекта из двух шезлонгов и зонта на популярных курортах Халкидики и Тасоса достигает 20–30 евро в день.

В Черногории также действует обязательный курортный сбор. В Будве и Которе он составляет около 1,5 евро в сутки с каждого туриста. Для семьи из четырех человек за десять дней отдыха сумма может превысить 60 евро.

Дополнительной статьей расходов становится парковка. В популярных черногорских курортах Будва и Херцег-Нови парковка возле пляжей стоит от 1,5 до 3 евро в час, а дневной тариф может достигать 20 евро.

В Хорватии парковка обходится еще дороже. В отдельных районах Истрии и Далмации стоимость достигает 5 евро в час, что делает ее одной из самых ощутимых расходов для туристов, путешествующих на автомобиле.

Эксперты также предупреждают о банковских комиссиях при снятии наличных за границей. Многие банки взимают фиксированную плату в размере 3–5 евро за операцию, а также дополнительный процент от суммы снятия. Дополнительные потери могут возникнуть из-за невыгодной конвертации валюты в банкоматах туристических зон.

Специалисты рекомендуют заранее учитывать все местные сборы при планировании бюджета отпуска, иметь при себе наличные для оплаты обязательных платежей и внимательно следить за условиями банковских операций за рубежом. По оценкам экспертов, совокупные дополнительные расходы семьи за время отпуска могут легко превысить 100 евро.

Источник
capital
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