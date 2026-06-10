Осуществление крупных покупок в ЕС станет невозможным без идентификации личности покупателя.

Полная процедура идентификации будет необходима для транзакций, превышающих 10 тысяч евро, пишет Gazeta Prawna, передает unian.net

Для наличных операций на сумму от 3 тысяч евро также будет обязательной упрощенная процедура CDD (Customer Due Diligence) проверки клиента. На практике компании смогут требовать от покупателя предоставления номера РНОКПП (Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика), он же ИНН (Индивидуальный налоговый номер) – или номера банковского счета.

Новые правила предусматривают, что сам факт осуществления перевода с банковского счета не будет автоматически подтверждать законное происхождение средств. Изменения вступят в силу в середине июля 2027 года.

Новые нормы будут распространяться, среди прочего, на продавцов автомобилей, посредников в сфере недвижимости, художественные галереи, аукционные дома, поставщиков услуг, связанных с криптовалютами, краудфандинговые платформы и часть кредитных компаний. Поэтому приобретение автомобиля, роскошных часов, произведения искусства или недвижимости на сумму, превышающую 10 тысяч евро, будет сопряжено с обязательной идентификацией клиента.

Хотя основная нагрузка новых обязанностей ляжет на предпринимателей, последствия изменений почувствуют также потребители, осуществляющие транзакции на крупные суммы, поскольку им придется пройти дополнительную проверку.

Регламент по борьбе с отмыванием денег AML (Anti-Money Laundering) будет применяться во всех странах ЕС. Цель реформы – унификация правил противодействия отмыванию денег и ограничение возможностей финансирования терроризма на территории всего блока. Регуляторы ЕС стремятся устранить расхождения между национальными системами контроля, которые использовались преступными группировками для сокрытия происхождения средств.

Эксперты подчеркивают, что для многих предпринимателей это будет самое крупное организационное изменение за последние годы. Компании, которые до сих пор не имели опыта работы с разветвленными процедурами идентификации клиентов, должны будут внедрить технологические решения, подготовить документацию и провести обучение сотрудников. Часть предпринимателей вне финансового сектора будет иметь примерно год на приведение процедур в соответствие с новыми требованиями.