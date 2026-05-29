«Останки д'Артаньяна», найденные в Нидерландах, не подлежат идентификации.

Источник, близкий к расследованию, сообщил телекомпании, что больше половины костей, найденных при раскопках в одной из церквей в Маастрихте в Нидерландах, сгнили и не подлежат точной идентификации. Вероятно, полагают эксперты, это стало следствием неправильного обращения с ними.

«Останки были обработаны таким образом, что однозначный результат уже невозможен», — сообщил анонимный эксперт.

Предположительно, нашедший кости археолог Вим Дейкман прикасался к ним руками, что затрудняет исследование ДНК — исследователи не могут определить, происходит ли найденная ДНК из костей. Кроме того, останки не были правильно транспортированы — муниципалитету Маастрихта их передали в двух пакетах из супермаркетах и нескольких пластиковых контейнерах.

Сейчас скелет находится в Саксонском университете прикладных наук в Девентере.