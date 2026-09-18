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18 Сентября 2026, 22:37
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Опубликованы новые отрывки из скандальных мемуаров брата принцессы Дианы

Газета Daily Mail получила эксклюзивный доступ к книге мемуаров младшего брата принцессы Дианы графа Чарльза Спенсера и опубликовала некоторые фрагменты из нее.

Daily Mail опубликовала новые отрывки из скандальных мемуаров брата принцессы Дианы.
Daily Mail опубликовала новые отрывки из скандальных мемуаров брата принцессы Дианы.

Как утверждает автор книги «Лебединая песня. Диана, моя сестра», Диана была настолько несчастлива в браке с принцем Чарльзом, что думала о самоубийстве и «неоднократно» ездила на морские утесы Бичи-Хед в Восточном Суссексе, где многие сводят счеты с жизнью, передает dailymail.com

Как пишет Чарльз Спенсер, еще за месяц до свадьбы Диана якобы говорила своему отцу, что «не может пойти на этот шаг» — выйти замуж за принца Чарльза, но отец ей тогда сказал, что «пойти на попятную уже невозможно». А накануне свадьбы принц Чарльз якобы заявил невесте, что «счастлив жениться на ней, но любви к ней у него нет». И вскоре после того, как Диана погибла, голос у Чарльза звучал «счастливее, чем за все годы в браке,— как у человека, выигравшего в лотерею», следует из мемуаров Спенсера.

Граф Спенсер также писал, что в день похорон Дианы королева Елизавета II якобы предложила вернуть ей титул принцессы, которого Диана лишилась после развода с принцем Чарльзом. Это предложение передал брату Дианы личный секретарь королевы Роберт Феллоуз. 

Однако, как пишет граф, «сам факт лишения титула — мелочный и мстительный — в свое время очень больно ранил Диану». Поэтому он решил отказаться от этого «утешительного приза».

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