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18 Сентября 2026, 12:36
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ООН: Удар США по школе в Иране может быть признан военным преступлением

Один из ударов попал 28 февраля в начальную школу в Минабе, где, по данным иранских властей, погибли 156 человек, включая 120 детей и 26 учителей.

ООН: Удар США по школе в Иране может быть признан военным преступлением.
ООН: Удар США по школе в Иране может быть признан военным преступлением.

Расследование ООН пришло к выводу, что два удара США по Ирану в начале войны могли быть военными преступлениями, сообщила организация в докладе.

Этот удар - один из самых крупных инцидентов с жертвами среди гражданского населения в новейшей военной истории США. Следователи также изучили удар, нанесенный в тот же день по спортивному центру и жилому району в Ламерде, где погибли 22 мирных жителя.

ООН заявила, что в обоих случаях есть основания полагать, что США совершили военное преступление, нанеся «неизбирательные удары». Госдепартамент США в комментарии CNN назвал отчет недостоверным, а Пентагон отказался от комментариев, отметив, что собственное расследование инцидентов еще продолжается. По данным источников CNN, школа могла быть поражена по ошибке из-за устаревших разведданных при атаке на соседнюю военно-морскую базу.

Доклад ООН был составлен группой независимых следователей, которые проанализировали спутниковые снимки, видео и фотографии, провели интервью, а также учли мнения экспертов. Их выводы представят Совету ООН по правам человека.

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