ООН предупредила о самой суровой зиме для Украины с 2022 года.

Организация предупреждает о риске гуманитарной катастрофы из-за ударов РФ по энергетике. Украина спешит восстановить сеть до наступления холодов.

Украина вступает в «самую суровую зиму» со времен полномасштабного вторжения России в 2022 году. Об этом в интервью ВВС сказал глава Агентства ООН по развитию Александр Де Кроо, сообщает unn.ua

По его словам, сейчас существует риск «гуманитарной катастрофы», если российские атаки перекроют доступ к электроэнергии и воде. Чиновник подчеркнул, что сейчас идет «гонка со временем», чтобы отремонтировать энергосеть до наступления зимы и падения температуры.

"Эта зима будет самой тяжелой с начала войны", - предупредил Де Кроо.

Он добавил, что Украина начала эту зиму «с очень слабой базы», и в ООН «очень, очень обеспокоены тем, чем может стать эта зима».

Это беспокойство обусловлено тем, что, по словам Де Кроо, Россия «очень систематично» атакует гражданскую и энергетическую инфраструктуру.

«Это автозаправочные станции, торговые центры, бизнес-центры, но особенно энергетическая инфраструктура, линии электропередачи и тому подобное. Для этого нет абсолютно никаких оправданий. ... При таких температурах здесь могут возникнуть обстоятельства, близкие к гуманитарной катастрофе», — добавил представитель ООН.