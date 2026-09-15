ООН может перенести запасы гуманитарной помощи под землю.

ООН рассматривает возможность хранения гуманитарных запасов в подземных хранилищах после того, как в этом году в результате российских ударов были уничтожены 10 складов организации в Украине.

Об этом заявил координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Матиас Шмале, передает nv.ua

Шмале отметил, что организация ищет способы снизить риски для гуманитарных грузов из-за российских атак.

По его словам, с начала года ударам подверглись уже 10 складов ООН. В результате атак были уничтожены гуманитарные грузы на миллионы долларов. В частности, в начале сентября российские военные нанесли удар по одному из главных складов Всемирной организации здравоохранения, где хранились медицинские средства.

В других случаях были уничтожены гигиенические наборы и школьные принадлежности, предназначенные для детей.

Шмале назвал атаки на складскую инфраструктуру новой тенденцией последних месяцев. По его словам, из-за этого гуманитарные организации вынуждены пересматривать способы хранения и доставки помощи.

Одним из вариантов, рассматриваемых ООН, является перемещение запасов в подземные бункеры. Кроме того, организация планирует сократить объемы гуманитарных грузов, закупаемых задолго до их доставки.

В частности, закупки планируют максимально приблизить к моменту, когда помощь потребуется непосредственно на месте. Это позволит сократить время хранения грузов на складах и снизить риск их уничтожения в результате российских атак.

«Всё больше складывается впечатление, что линия фронта перемещается в воздух», — отметил представитель ООН.

Он также подчеркнул, что усиление мер безопасности влечет за собой дополнительные расходы для гуманитарных организаций. Речь идет не только о стоимости уничтоженных грузов, но и о затратах на защиту персонала и инфраструктуры.

По словам Шмале, эти дополнительные потребности не были учтены в бюджете гуманитарной помощи ООН для Украины, который на 2026 год составляет 2,3 млрд долларов.