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26 Сентября 2026, 14:45
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ООН: 45 млн человек грозит дефицит продовольствия из-за блокады Ормуза

Около 45 миллионов человек, проживающих в развивающихся странах, рискуют столкнуться с дефицитом продовольствия из-за блокады Ормузского пролива.

ООН: 45 млн человек грозит дефицит продовольствия из-за блокады Ормуза.
ООН: 45 млн человек грозит дефицит продовольствия из-за блокады Ормуза.

Об этом предупредил директор Управления по обслуживанию проектов ООН Жоржи Морейра да Силва, передает nhk.or.jp

По его словам, гуманитарного кризиса можно избежать, если через Ормуз будет проходить как минимум пять или семь судов с удобрениями в день.

«Для развивающихся стран это станет решающим фактором, и они либо обеспечат продовольственную безопасность, либо будут вынуждены столкнуться с гуманитарным кризисом», — отметил да Силва.

Он добавил, что конфликт на Ближнем Востоке не должен стать поводом для прекращения транспортировки гуманитарной помощи, призвав Иран и США в кратчайшие сроки найти решение проблемы поставок удобрений отдельно от урегулирования конфликта.

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