Огромный остров в Греции продается по цене квартиры.

За стоимость средней двухкомнатной квартиры в Москве можно получить во владение остров площадью в миллион квадратных метров (чуть меньше). Квадратный метр острова стоит дешевле рулона туалетной бумаги, однако покупка настолько заманчивой недвижимости — все еще отвратительная идея, передает mentoday.ru

И чтобы это понять, достаточно узнать, что раньше остров хотели продать за 8 миллионов евро, но что-то пошло не так и цену пришлось сбрасывать в несколько раз. Неужели недвижимость в Греции обесценивается с такой скоростью? Нет. Проблема в другом. Когда остров хотели продавать за 8 миллионов, планировалось открыть на нем шикарный отель, выстроить инфраструктуру и получать деньги с туристов.

А потом выяснилось, что Макри имеет статус частного лесного фонда и включен в европейскую экологическую сеть Natura 2000. Любое крупное строительство здесь строго запрещено. Возведение объектов инфраструктуры требует специального указа президента Греции. Допускается лишь ведение сельского хозяйства, выпас скота и постройка легких временных навесов. То есть даже провести электричество самостоятельно не получится. Придется получать разрешение у президента Греции.

И это уже ставит крест на острове. Там нельзя построить дом, провести воду и отопление. Из опций доступен разве что Starlink Илона Маска, но одним Интернетом сыт не будешь. Это уже повод отказаться от покупки, но главный нюанс только впереди.