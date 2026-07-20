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meduza.io logomeduza
20 Июля 2026, 14:53
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«Одиссея» собрала в прокате 264 млн долларов за первый уик-энд

Картина показала лучший старт в прокате в карьере Нолана и превзошла результат «Темного рыцаря: Возрождение легенды» (2012), который за первый уик-энд собрал 249 миллионов долларов.

«Одиссея» собрала в прокате 264 млн долларов за первый уик-энд.
«Одиссея» собрала в прокате 264 млн долларов за первый уик-энд.

Фильм «Одиссея» режиссера Кристофера Нолана, за первый уик-энд заработал по всему миру 264,1 миллиона долларов. В США и Канаде сборы фильма составили 124,5 миллиона долларов, в мировом прокате — еще 139,6 миллиона долларов, пишет meduza.io

Производство «Одиссеи» обошлось в 250 миллионов долларов.

«Одиссея» вышла в мировой прокат 16 июля. Фильм начали показывать в 73 странах. Картина основана на поэме Гомера и рассказывает о возвращении царя Итаки Одиссея домой после Троянской войны.

В «Одиссее» играют Мэтт Деймон, Том Холланд, Зендая, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Лупита Нионго и Шарлиз Терон.

Источник
meduza.io logomeduza
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