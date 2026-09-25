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oxu
25 Сентября 2026, 20:50
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Обвинившая Jay‑Z в изнасиловании женщина призналась, что все выдумала

Женщина, которая в 2024 году обвинила Jay‑Z (настоящее имя - Шон Картер) в изнасиловании, официально признала, что ее заявления не соответствуют действительности.

Обвинившая Jay‑Z в изнасиловании женщина призналась, что все выдумала.
Обвинившая Jay‑Z в изнасиловании женщина призналась, что все выдумала.

"Шон Jay‑Z Картер никогда не насиловал меня. Я никогда не встречалась и не разговаривала с мистером Картером", - сказала она в новом заявлении, передает oxu.az

Также американка уточнила, что не получала угроз или денег от рэпера или его представителей и не была подкуплена за свое последнее заявление.

В 2024 году анонимная заявительница (в судебных документах - Джейн Доу) подала иск, утверждая, что в 2000 году на вечеринке после MTV Video Music Awards ее накачали наркотиками и изнасиловали Jay‑Z и P.Diddy (Шон Комбс). В феврале 2025 года женщина отозвала иск, после чего Картер подал в суд на нее и ее адвокатов.

По словам женщины, ее история появилась после того, как в Facebook она увидела объявление о поиске людей с заявлениями о насилии в отношении Комбса, которое "пробудило воспоминания". При этом она утверждает, что не давала разрешения на подачу иска, не видела проекта судебного документа, а адвокаты направили его в суд "без проведения независимого расследования, проверки сведений или должной осмотрительности".

Jay‑Z с самого начала отрицал обвинения, называя их "попыткой шантажа" и "необоснованными, вымышленными и возмутительными утверждениями". После отзыва иска рэпер, состоящий в браке с Бейонсе, говорил о серьезной травме, которую испытали его семья и близкие.

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Источник
oxu
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