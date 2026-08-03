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Point.md logoPoint
3 Августа 2026, 09:47
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Новый «Человек-паук» собрал $355 млн за первый уик-энд в североамериканском прокате

Это второй самый успешный дебют за историю Голливуда.

Новый «Человек-паук» собрал $355 млн за первый уик-энд в североамериканском прокате.
Новый «Человек-паук» собрал $355 млн за первый уик-энд в североамериканском прокате.

Новый фильм про Человека-паука с Томом Холландом «Человек-паук: Новый день» собрал за первый уик-энд в североамериканском прокате $355 млн. 

Как пишет Bloomberg, это второй самый успешный дебют в истории Голливуда. Первое место принадлежит картине 2019 года «Мстители: Финал», от которой «Новый день» отстал всего на $2 млн.

Еще 572 млн «Человек-паук: Новый день» собрал за границей.

Sony Pictures начала выпускать фильмы про Человека-паука, основанные на комиксах Marvel, еще в 2000-х годах. Британский актер Том Холланд дебютировал в роли этого супергероя в 2016 году в фильме «Первый мститель: Противостояние». 

Затем он снялся в этой же роли в картинах «Человек-паук: Возвращение домой» (2017), «Мстители: Война бесконечности» (2018), «Мстители: Финал» (2019), «Человек-паук: Вдали от дома» (2019), «Веном 2» (2021) и «Человек-паук: Нет пути домой» (2021).

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