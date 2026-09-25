Новая карта показывает, как нефтяные пятна душат океаны: один из очагов в Европе.

По данным нового спутникового анализа, нефтяные пленки ежегодно покрывают примерно 1,58 миллиона квадратных километров Мирового океана, что наглядно показывает масштабы загрязнения морей.

Это соответствует площади примерно втрое больше территории Испании. Однако, в отличие от громких аварий, попадающих на первые полосы, таких как катастрофа Deepwater Horizon, значительная часть загрязнения проявляется в виде небольших нефтяных пятен, которые почти не привлекают внимания общественности, пишет euronews.com

Согласно анализу, проведённому некоммерческой организацией в сфере природоохранных технологий SkyTruth, с судами были связаны около 81 процента нефтяных пятен, для которых удалось определить вероятный источник. Чаще всего речь шла о танкерах и грузовых судах, тогда как на морскую нефтегазовую инфраструктуру приходилось ещё 18 процентов пятен.

«Загрязнение нефтью — это постоянная глобальная проблема, возникающая гораздо чаще, чем крупные разливы, попадающие в новости», — говорит технический директор SkyTruth Карл Вустер.

Где загрязнение океанов нефтью наиболее сильное?

Опубликованный 23 сентября в ходе Недели климата в Нью-Йорке анализ основан на спутниковых наблюдениях, собранных в период с 2023 по 2025 годы, и данных системы мониторинга нефтяного загрязнения Cerulean компании SkyTruth.

Учёные использовали эти наблюдения, чтобы смоделировать ежегодные объёмы загрязнения от судов и морских объектов, учитывая различия в покрытии спутниками и плотности судоходства.

По их оценкам, более 90 процентов зафиксированного загрязнения приходится на национальные воды и часто возникает недалеко от побережья. Наибольшие концентрации были отмечены в Красном море, Персидском заливе, Средиземном и Чёрном морях, а также в водах у побережья Западной Африки и вокруг Индонезии.

Анализ SkyTruth также позволил выявить несколько постоянных нарушителей.

Исследователи неоднократно наблюдали одни и те же 16 судов рядом с нефтяными пятнами. Три из них — грузовое судно под флагом Палау, российский танкер и индонезийский танкер — попадали в кадр возле пятен более чем на каждом пятом спутниковом снимке.

Ряд морских объектов также неоднократно связывали с загрязнением.

Нефтяные пятна присутствовали почти на 29 процентах спутниковых снимков одного объекта у берегов Индонезии и примерно на 24 процентах снимков другого объекта у побережья Нигерии.

Даже охраняемые воды не застрахованы от нефтяного загрязнения. Хотя примерно в 75 процентах морских охраняемых территорий концентрация нефтяных пятен была ниже, чем в окружающих акваториях, следы загрязнения всё же фиксировались в особо уязвимых местах — включая критически важную для обитания кита Райса акваторию в Мексиканском заливе.

Учёные предупреждают, что реальная картина до конца не ясна: над открытым морем спутниковое покрытие ограничено, и огромные участки океана остаются слабо контролируемыми.

Войны, аварии и кораблекрушения тоже угрожают океанам

Нефтяное загрязнение исходит не только от судоходства и морской добычи.

В августе нефть с танкера, поражённого во время войны в Персидском заливе, вынесло на берег иранского острова Кешм, где она достигла охраняемых мангровых зарослей. Отдельный разлив с танкера из «тёмного флота» России у берегов Омана распространился на площадь более 2 000 квадратных километров.

Помимо конфликтов, разгорающихся на море, дополнительную угрозу несут аварии.

В 2024 году загадочное судно, затонувшее у берегов острова Тобаго, покрыло нефтью пляжи и стало причиной введения режима чрезвычайной ситуации, а годом ранее пассажирский паром, севший на мель у берегов Швеции, оставил в Балтийском море топливное пятно длиной около пяти километров, которое в конечном итоге достигло побережья.

Даже суда, затонувшие десятилетия назад, по-прежнему представляют угрозу для здоровья океанов.

По оценкам, на дне океана лежит около 8 500 потенциально опасных затонувших судов, большинство из которых относится к периоду двух мировых войн. Некоторые из них уже дают утечки нефти по мере коррозии корпусов.