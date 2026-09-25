Новая карта показывает, как нефтяные пятна душат океаны: один из очагов в Европе
По данным нового спутникового анализа, нефтяные пленки ежегодно покрывают примерно 1,58 миллиона квадратных километров Мирового океана, что наглядно показывает масштабы загрязнения морей.
Это соответствует площади примерно втрое больше территории Испании. Однако, в отличие от громких аварий, попадающих на первые полосы, таких как катастрофа Deepwater Horizon, значительная часть загрязнения проявляется в виде небольших нефтяных пятен, которые почти не привлекают внимания общественности, пишет euronews.com
Согласно анализу, проведённому некоммерческой организацией в сфере природоохранных технологий SkyTruth, с судами были связаны около 81 процента нефтяных пятен, для которых удалось определить вероятный источник. Чаще всего речь шла о танкерах и грузовых судах, тогда как на морскую нефтегазовую инфраструктуру приходилось ещё 18 процентов пятен.
«Загрязнение нефтью — это постоянная глобальная проблема, возникающая гораздо чаще, чем крупные разливы, попадающие в новости», — говорит технический директор SkyTruth Карл Вустер.
Где загрязнение океанов нефтью наиболее сильное?
Опубликованный 23 сентября в ходе Недели климата в Нью-Йорке анализ основан на спутниковых наблюдениях, собранных в период с 2023 по 2025 годы, и данных системы мониторинга нефтяного загрязнения Cerulean компании SkyTruth.
Учёные использовали эти наблюдения, чтобы смоделировать ежегодные объёмы загрязнения от судов и морских объектов, учитывая различия в покрытии спутниками и плотности судоходства.
По их оценкам, более 90 процентов зафиксированного загрязнения приходится на национальные воды и часто возникает недалеко от побережья. Наибольшие концентрации были отмечены в Красном море, Персидском заливе, Средиземном и Чёрном морях, а также в водах у побережья Западной Африки и вокруг Индонезии.
Анализ SkyTruth также позволил выявить несколько постоянных нарушителей.
Исследователи неоднократно наблюдали одни и те же 16 судов рядом с нефтяными пятнами. Три из них — грузовое судно под флагом Палау, российский танкер и индонезийский танкер — попадали в кадр возле пятен более чем на каждом пятом спутниковом снимке.
Ряд морских объектов также неоднократно связывали с загрязнением.
Нефтяные пятна присутствовали почти на 29 процентах спутниковых снимков одного объекта у берегов Индонезии и примерно на 24 процентах снимков другого объекта у побережья Нигерии.
Даже охраняемые воды не застрахованы от нефтяного загрязнения. Хотя примерно в 75 процентах морских охраняемых территорий концентрация нефтяных пятен была ниже, чем в окружающих акваториях, следы загрязнения всё же фиксировались в особо уязвимых местах — включая критически важную для обитания кита Райса акваторию в Мексиканском заливе.
Учёные предупреждают, что реальная картина до конца не ясна: над открытым морем спутниковое покрытие ограничено, и огромные участки океана остаются слабо контролируемыми.
Войны, аварии и кораблекрушения тоже угрожают океанам
Нефтяное загрязнение исходит не только от судоходства и морской добычи.
В августе нефть с танкера, поражённого во время войны в Персидском заливе, вынесло на берег иранского острова Кешм, где она достигла охраняемых мангровых зарослей. Отдельный разлив с танкера из «тёмного флота» России у берегов Омана распространился на площадь более 2 000 квадратных километров.
Помимо конфликтов, разгорающихся на море, дополнительную угрозу несут аварии.
В 2024 году загадочное судно, затонувшее у берегов острова Тобаго, покрыло нефтью пляжи и стало причиной введения режима чрезвычайной ситуации, а годом ранее пассажирский паром, севший на мель у берегов Швеции, оставил в Балтийском море топливное пятно длиной около пяти километров, которое в конечном итоге достигло побережья.
Даже суда, затонувшие десятилетия назад, по-прежнему представляют угрозу для здоровья океанов.
По оценкам, на дне океана лежит около 8 500 потенциально опасных затонувших судов, большинство из которых относится к периоду двух мировых войн. Некоторые из них уже дают утечки нефти по мере коррозии корпусов.