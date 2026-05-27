Норвегия присоединится к французскому ядерному "зонтику"

Стьоре отправился в Париж, чтобы встретиться с президентом Эмманюэлем Макроном и подписать новое оборонное соглашение с Францией, которое предусматривает присоединение Норвегии к возглавляемой Францией инициативе по ядерному оружию, передает eurointegration.com.ua

"Мы делаем это с учетом ситуации с политикой безопасности в Европе, в частности масштабного перевооружения России, в том числе в ядерной сфере, и того, что она ведет полномасштабную войну против другой европейской страны", – сказал он.

Также премьер страны подчеркнул, что в мирное время ядерное оружие в Норвегии развертываться не будет.