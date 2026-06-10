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bbc.com logobbc
10 Июня 2026, 09:01
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Ночью россияне атаковали Запорожье, Одессу и Харьков

Десять человек ранены в результате российских атак по Запорожью и Запорожскому району.

Ночью россияне атаковали Запорожье, Одессу и Харьков.
Ночью россияне атаковали Запорожье, Одессу и Харьков.

Об этом сообщил глава Запорожской областной администрации Иван Федоров, передает bbc.com

По его словам, за сутки российские войска нанесли 817 ударов по 46 населенным пунктам Запорожской области.

В том числе, как уточнил Федоров, по региону было выпущено 546 беспилотников различного типа, было совершено 29 авиаударов, один обстрел из РСЗО и 241 артобстрел.

Российские войска ночью атаковали беспилотниками Харьков, сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Около 20 ударов за последние минуты по Холодногорскому району, в результате чего возникли пожары», — написал он.

Также, по его словам, ударам подверглись Киевский и Шевченковский районы города.

По словам Терехова, в результате ударов по Холодногорскому району пострадали пять человек.

В ночь на среду Одесса была атакована российскими дронами, есть попадания в два жилых дома, сообщили местные власти.

«Ночью враг в очередной раз атаковал Одессу ударными беспилотниками. Зафиксировано попадание в два жилых дома», — написал глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Ночью россияне атаковали Запорожье, Одессу и Харьков

Ночью россияне атаковали Запорожье, Одессу и Харьков

Ночью россияне атаковали Запорожье, Одессу и Харьков

Ночью россияне атаковали Запорожье, Одессу и Харьков

Источник
bbc.com logobbc
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