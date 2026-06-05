Нижняя палата Конгресса США одобрила санкции против России.

Нижняя палата Конгресса США одобрила законопроект о помощи Украине и введении санкций против России. На голосовании, прошедшем в пятницу, 5 июня, документ поддержали 226 членов Палаты представителей, против выступили 195. Среди проголосовавших "за" оказались 207 демократов, 18 республиканцев и один независимый конгрессмен. Для вступления инициативы в силу ее еще должен одобрить Сенат США, пишет dw.com

Законопроект был внесен на рассмотрение в апреле и предусматривает создание специального фонда для восстановления Украины. Кроме того, он возобновляет полномочия президента США по передаче Украине и странам Восточной Европы оборонного имущества по механизмам кредита или аренды. Пентагон, согласно документу, до конца 2027 года получит право оказывать Украине разведывательную поддержку. В свою очередь, Госдепартамент обязуется усиливать возможности вооруженных сил и пограничных структур стран Балтии.

Расширение инструментов давления на Россию

Документ также расширяет инструменты давления на Россию. Президент США получает право вводить дополнительные санкции, блокировать активы российских лиц и организаций, а также устанавливать новые экспортные ограничения и пошлины. Эти меры направлены на дальнейшее ограничение экономических возможностей Москвы вести войну.

Одновременно усиливается сотрудничество с европейскими партнерами, включая поставки вооружений, обучение украинских военных и координацию разведданных.

Посол Украины в США Ольга Стефанишина в своем микроблоге X назвала решение Палаты представителей "важным шагом вперед", подчеркнув, что оно свидетельствует о сохранении двухпартийной поддержки Украины в Соединенных Штатах.