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dw.com logodw
5 Июня 2026, 09:05
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Нижняя палата Конгресса США одобрила санкции против России

Палата представителей США одобрила помощь Украине и санкции против России. Законопроект включает военную поддержку и дополнительные меры давления, однако для вступления в силу документ должен быть одобрен Сенатом США.

Нижняя палата Конгресса США одобрила санкции против России.
Нижняя палата Конгресса США одобрила санкции против России.

Нижняя палата Конгресса США одобрила законопроект о помощи Украине и введении санкций против России. На голосовании, прошедшем в пятницу, 5 июня, документ поддержали 226 членов Палаты представителей, против выступили 195. Среди проголосовавших "за" оказались 207 демократов, 18 республиканцев и один независимый конгрессмен. Для вступления инициативы в силу ее еще должен одобрить Сенат США, пишет dw.com

Законопроект был внесен на рассмотрение в апреле и предусматривает создание специального фонда для восстановления Украины. Кроме того, он возобновляет полномочия президента США по передаче Украине и странам Восточной Европы оборонного имущества по механизмам кредита или аренды. Пентагон, согласно документу, до конца 2027 года получит право оказывать Украине разведывательную поддержку. В свою очередь, Госдепартамент обязуется усиливать возможности вооруженных сил и пограничных структур стран Балтии.

Расширение инструментов давления на Россию

Документ также расширяет инструменты давления на Россию. Президент США получает право вводить дополнительные санкции, блокировать активы российских лиц и организаций, а также устанавливать новые экспортные ограничения и пошлины. Эти меры направлены на дальнейшее ограничение экономических возможностей Москвы вести войну.

Одновременно усиливается сотрудничество с европейскими партнерами, включая поставки вооружений, обучение украинских военных и координацию разведданных.

Посол Украины в США Ольга Стефанишина в своем микроблоге X назвала решение Палаты представителей "важным шагом вперед", подчеркнув, что оно свидетельствует о сохранении двухпартийной поддержки Украины в Соединенных Штатах.

Источник
dw.com logodw
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