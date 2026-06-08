theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
profit
8 Июня 2026, 09:23
1 652
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Никушор Дан заверил туристов в безопасности румынского побережья после взрыва дрона

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что власти усилят меры безопасности на Черном море после взрыва морского беспилотника в порту Констанцы.

Никушор Дан заверил туристов в безопасности румынского побережья после взрыва дрона.
Никушор Дан заверил туристов в безопасности румынского побережья после взрыва дрона.

По его словам, Министерство обороны и МВД увеличат количество патрулей и разведывательных миссий вдоль побережья на протяжении всего летнего сезона, сообщает profit.ro 

После совещания, посвященного инциденту, глава румынского государства сообщил, что страна рассчитывает получить дополнительное оборудование от НАТО для укрепления безопасности в Черноморском регионе.

Никушор Дан также сообщил, что 10 июня по запросу Румынии в НАТО пройдет специальное заседание, посвященное ситуации в Черном море. Союзники обсудят угрозы, связанные как с морскими беспилотниками, так и с воздушными дронами.

Он подчеркнул, что за годы войны у границ Румынии в территориальные воды страны уже попадали морские мины и беспилотники, однако благодаря действиям государственных служб удалось избежать жертв.

После появления информации о возможном обнаружении других морских дронов власти временно эвакуировали более трех тысяч отдыхающих с пляжей в уездах Констанца и Тулча. Позже Департамент по чрезвычайным ситуациям сообщил, что угрозы для населения больше нет, новых беспилотников обнаружено не было, а ограничения сняты.

Напомним, утром 6 июня украинский морской беспилотник взорвался в порту Констанцы. Пострадавших в результате инцидента нет.

Источник
profit
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте