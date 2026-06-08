Никушор Дан заверил туристов в безопасности румынского побережья после взрыва дрона.

По его словам, Министерство обороны и МВД увеличат количество патрулей и разведывательных миссий вдоль побережья на протяжении всего летнего сезона, сообщает profit.ro

После совещания, посвященного инциденту, глава румынского государства сообщил, что страна рассчитывает получить дополнительное оборудование от НАТО для укрепления безопасности в Черноморском регионе.

Никушор Дан также сообщил, что 10 июня по запросу Румынии в НАТО пройдет специальное заседание, посвященное ситуации в Черном море. Союзники обсудят угрозы, связанные как с морскими беспилотниками, так и с воздушными дронами.

Он подчеркнул, что за годы войны у границ Румынии в территориальные воды страны уже попадали морские мины и беспилотники, однако благодаря действиям государственных служб удалось избежать жертв.

После появления информации о возможном обнаружении других морских дронов власти временно эвакуировали более трех тысяч отдыхающих с пляжей в уездах Констанца и Тулча. Позже Департамент по чрезвычайным ситуациям сообщил, что угрозы для населения больше нет, новых беспилотников обнаружено не было, а ограничения сняты.

Напомним, утром 6 июня украинский морской беспилотник взорвался в порту Констанцы. Пострадавших в результате инцидента нет.