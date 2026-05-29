Никушор Дан: Дрон из РФ перевозил не менее 30 кг взрывчатки.

Об этом он сообщил во время общения с журналистами вечером 29 мая, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на digi24.ro

По оценкам следователей, российский дрон перевозил не менее 30 килограммов взрывчатки.

"Я был вместе с полицией и Департаментом уголовных расследований, и сейчас ведется расследование; образцы с места происшествия анализируются. По их оценкам, там было не менее 30 кг обычной взрывчатки", – отметил Дан.

Также президент страны заявил, что перехват дронов с помощью самолетов не является самым эффективным решением и что Румыния работает над разработкой более совершенных средств.

"Использование самолетов – это наименее оптимальный метод. Мы достигли значительного прогресса в их обнаружении и определенного прогресса в разработке наземных систем, способных защищаться от них. Это процесс", – добавил он.