Никушор Дан допускает изгнание посла РФ из страны, если инциденты с дронами продолжатся.

Как сообщает eurointegration.com.ua, об этом сказал президент Румынии Никушор Дан в общении с BBC.

Президента спросили, планирует ли Румыния другие меры в ответ на инцидент с "Шахедом" в Галаце после того, как закрыла российское консульство в Констанце и выслала российского консула.

Никушор Дан отметил, что Румыния ожидает от российской стороны большей осторожности, чтобы дроны, которыми атакуют Украину, не становились угрозой для жизни румынских граждан.

"Я надеюсь, что они остановятся. Если же нет – есть другие меры, которые могут быть приняты (...). Например, высылка посла. Есть определенная иерархия дипломатических мер", – сказал румынский президент.

Никушор Дан повторил, что у Бухареста нет никаких сомнений в том, что это российский дрон типа "Герань-2" – потому что румынские специалисты уже имели как неповрежденный образец другой аппарат, который упал на территории Румынии и не сдетонировал за несколько недель до этого, и могли сравнить с ним обнаруженные обломки.

Ранее Дан сказал, что, по выводам следователей, аппарат нес по меньшей мере 30 килограммов взрывчатки.

Напомним, ночью 29 мая российский ударный беспилотник врезался в крышу жилой многоэтажки в Галаце и взорвался, проломив ее и вызвав пожар в коридоре квартиры на самом высоком этаже. Пострадали двое ее жителей. Это самый серьезный инцидент за все время, когда российские ударные дроны залетали на территорию Румынии и Молдовы.

После проведенного осмотра и восстановления электроснабжения жителям дома 30 мая разрешили вернуться домой, за исключением пострадавших женщины с ребенком, которые остаются в медучреждении.