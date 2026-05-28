28 Мая 2026, 21:49
Нетаньяху приказал захватить 70% территории Газы: Мы вытесняем ХАМАС
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал израильской армии установить контроль над 70% территории сектора Газа.
«Мы вытесняем ХАМАС. Сейчас под нашим контролем находится 60% территории сектора Газа. Мое распоряжение — достичь 70%», — сказал Нетаньяху на пресс-конференции, передает timesofisrael.com
В этот момент в зале кто-то выкрикнул, что Израиль должен контролировать всю территорию анклава.
«Сначала 70%. Мы начнем с этого», — ответил Нетаньяху.