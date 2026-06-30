Nestle откажется от искусственных красителей к концу 2026 года.

Nestle планирует полностью отказаться от искусственных пищевых красителей в своей продукции по всему миру к концу 2026 года.

На сегодняшний день производитель уже исключил синтетические добавки из товаров, реализуемых на американском рынке. Теперь компания намерена распространить эту практику на все остальные страны, передает reuters.com

«К концу года весь глобальный ассортимент продукции Nestle будет свободен от искусственных красителей», — заявил глава технологического отдела Nestle Стефан Пальцер.

По его словам, планы по переходу на натуральные компоненты заняли несколько лет и потребовали значительных вложений в научно-исследовательские разработки. Каждый природный аналог красителю проходил тщательную проверку на стабильность, технологическую совместимость и сохранность свойств в течение всего срока годности.

Как утверждает Reuters, производители продуктов питания все чаще обращаются к натуральным ингредиентам — это ответ на растущий потребительский спрос на более здоровое питание.