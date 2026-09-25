Несколько делегаций покинули зал Генассамблеи во время речи Нетаньяху.

Делегации некоторых стран покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН, когда на трибуну для выступления вышел премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Трансляция опубликована на YouTube-канале ООН.

Десятки дипломатов поднялись со своих мест и покинули зал, где прозвучали крики неодобрения наряду с аплодисментами. При этом сам премьер начал свою речь с того, что призвал уйти тех, кто не успел до начала его выступления, сообщает rbc.ru

«Перед тем, как я начну, короткое обращение: если здесь еще есть моралисты, которые не покинули зал, пожалуйста, сделайте это немедленно», — сказал он.

Аналогичная ситуация произошла в сентябре прошлого года — несколько десятков делегатов покинули зал Генассамблеи ООН перед выступлением Нетаньяху.

К тому моменту Израиль почти год вел боевые действия в секторе Газа, начавшиеся после атаки ХАМАС 7 октября 2023 года. В сентябре 2025 года Независимая международная комиссия ООН заявила, что Израиль совершал в Газе действия, подпадающие под определение геноцида. Израиль эти обвинения отвергает.

Израиль не признает Палестину как независимое государство. При этом с сентября 2025 года Палестину признали Великобритания, Канада, Австралия, Португалия, Франция, Бельгия, Люксембург, Мальта, Монако, Сан-Марино и Андорра.

Помимо этого, в феврале 2026 года Израиль совместно с США начал боевые действия в Иране.