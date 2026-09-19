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eurointegration.com.ua logoeurointegration
19 Сентября 2026, 19:15
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Немецкий топ-генерал претендует на высокую должность в НАТО

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Германии Карстен Бройер выдвинул свою кандидатуру на пост председателя Военного комитета НАТО в рамках голосования, которое состоится в Копенгагене.

Немецкий топ-генерал претендует на высокую должность в НАТО
Немецкий топ-генерал претендует на высокую должность в НАТО

Об этом сообщает eurointegration.com со ссылкой на DW.

В настоящее время эту должность занимает адмирал Джузеппе Каво Драгоне из Италии.

61-летний Бройер будет соперничать с генералом Мари Аннабель Дженни Кариньян, которая в настоящее время является начальником Генерального штаба Канады.

Победитель голосования возглавит Военный комитет НАТО с июля 2027 года.

Председатель комитета считается одним из самых влиятельных лиц в НАТО наряду с Верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (SACEUR), должность которого в настоящее время занимает генерал ВВС США Алексус Гринкевич.

Стоит отметить, что Бройер ранее заявлял, что Европе нужна определённость со стороны США в отношении военного сотрудничества.

Он также высказывал мнение, что в 2029 году Россия будет в состоянии совершить нападение на НАТО – или даже раньше.

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Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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