Названы страны с самой низкой ключевой ставкой: 1% в Японии и 0% в Швейцарии.

В Японии в середине июня подняли ключевую ставку до 1%, а в Швейцарии ее сохранили на уровне 0%.

Банк Японии 16 июня поднял ключевую ставку с 0,75 до 1% — это максимальный показатель для японской экономики с 1995 года. Другая страна с ключевой ставкой 1% — это Таиланд. Решение о ее снижении с 1,25% Банк Таиланда принял 25 февраля, передает rbc.ru

Самую низкую ключевую ставку в мире на уровне 0% удерживает Швейцария. Она действует в этой стране уже почти год – с 20 июня 2025 года. 18 июня на совещании Швейцарского национального банка было принято решение сохранить нулевую процентную ставку.

Резервный банк Фиджи сохраняет процентную ставку на уровне 0,25% с марта 2020 года. Такую ставку в стране продлили на совещании банка 28 мая. Еще одно островное государство с низкой ключевой ставкой — это Сейшелы с 1,75%. Эта ставка там действует с апреля 2024 года.

В список стран с ключевыми ставками ниже 2% также входят Швеция и Дания. Банк Швеции поддерживает ставку 1,75% с 1 октября 2025 года. Национальный банк Дании 11 июня решил увеличить ставку с 1,6% до 1,85% — вслед за повышением ставки по депозитам до 2,25% (+0,25 п.п.) Европейского центрального банка.

Не во всех экономиках применяется ключевая ставка в ее классическом понимании. В ряде стран используют средние ставки по депозитам или кредитам на межбанковском рынке. В частности, в Камбодже, согласно TradingView, ориентируются на среднюю ставку по сберегательным вкладам, а в Сингапуре действует денежно-кредитная система с таргетом по валютному курсу.