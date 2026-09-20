theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
eurointegration.com.ua logoeurointegration
20 Сентября 2026, 15:30
1 107
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Названы объекты во Франции, которые могут стать мишенями гибридных атак России

Франция готовится к гибридным атакам России, направленным на её инфраструктуру, которые могут произойти уже следующей осенью.

Названы объекты во Франции, которые могут стать мишенями гибридных атак России.
Названы объекты во Франции, которые могут стать мишенями гибридных атак России.

Об этом стало известно журналистам franceInfo, сообщает eurointegration.com.ua

В пятницу, 18 сентября, президент Франции Эмманюэль Макрон провел встречу с лидерами всех политических партий, в частности с кандидатами на президентских выборах 2027 года.

Заседание состоялось в новой кризисной комнате Елисейского дворца, обладающей самым высоким уровнем безопасности. Отмечается, что Макрон стремился предупредить кандидатов в президенты о потенциальных российских атаках.

Согласно конфиденциальной записке, к которой получила доступ France Télévisions, в качестве потенциальных целей РФ упоминается несколько объектов инфраструктуры: например, электростанции и электросети, железные дороги, телекоммуникационные сети или системы распределения питьевой воды.

"Следует знать, что французские аэродромы, конечно же, основные, защищены от атак или вторжений дронов. Но можно представить, что мишенями могут стать все важные объекты, связанные с обороной", – отметил генерал Воздушно-космических сил Франции Патрик Дютартр.

Французские разведывательные службы готовятся к масштабным российским атакам к 2030 году. Однако, по информации France Télévisions, теперь речь идет об осени 2027 года.

Столкнувшись с угрозой беспрецедентного масштаба, французское правительство приняло беспрецедентные меры и созвало экстренное заседание всех префектов. Уже на следующей неделе они должны создать в своих департаментах штабы по вопросам безопасности и обороны. За столом переговоров будут присутствовать местные руководители правоохранительных органов и вооруженных сил, представители Министерства образования, руководители предприятий и спасатели.

После заседания с лидерами политических партий 18 сентября Макрон отметил усиление российской гибридной угрозы и распорядился подготовить план защиты критически важной инфраструктуры от неё.

"Я попросил правительство подготовить план защиты наших критически важных инфраструктурных объектов, а также наиболее уязвимых объектов нашей оборонной промышленной и технологической базы от атак дронов и кибератак", – отметил французский президент.

В заявлении, опубликованном в субботу, 19 сентября, два ведущих деятеля французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которая является главным кандидатом на пост президента, и Жордан Барделла заняли твердую позицию в отношении Москвы.

Как известно, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что разведданные свидетельствуют о российских "планах гибридных ударов" против стран, поддерживающих Украину.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте