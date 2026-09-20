Названы объекты во Франции, которые могут стать мишенями гибридных атак России.

Франция готовится к гибридным атакам России, направленным на её инфраструктуру, которые могут произойти уже следующей осенью.

Об этом стало известно журналистам franceInfo, сообщает eurointegration.com.ua

В пятницу, 18 сентября, президент Франции Эмманюэль Макрон провел встречу с лидерами всех политических партий, в частности с кандидатами на президентских выборах 2027 года.

Заседание состоялось в новой кризисной комнате Елисейского дворца, обладающей самым высоким уровнем безопасности. Отмечается, что Макрон стремился предупредить кандидатов в президенты о потенциальных российских атаках.

Согласно конфиденциальной записке, к которой получила доступ France Télévisions, в качестве потенциальных целей РФ упоминается несколько объектов инфраструктуры: например, электростанции и электросети, железные дороги, телекоммуникационные сети или системы распределения питьевой воды.

"Следует знать, что французские аэродромы, конечно же, основные, защищены от атак или вторжений дронов. Но можно представить, что мишенями могут стать все важные объекты, связанные с обороной", – отметил генерал Воздушно-космических сил Франции Патрик Дютартр.

Французские разведывательные службы готовятся к масштабным российским атакам к 2030 году. Однако, по информации France Télévisions, теперь речь идет об осени 2027 года.

Столкнувшись с угрозой беспрецедентного масштаба, французское правительство приняло беспрецедентные меры и созвало экстренное заседание всех префектов. Уже на следующей неделе они должны создать в своих департаментах штабы по вопросам безопасности и обороны. За столом переговоров будут присутствовать местные руководители правоохранительных органов и вооруженных сил, представители Министерства образования, руководители предприятий и спасатели.

После заседания с лидерами политических партий 18 сентября Макрон отметил усиление российской гибридной угрозы и распорядился подготовить план защиты критически важной инфраструктуры от неё.

"Я попросил правительство подготовить план защиты наших критически важных инфраструктурных объектов, а также наиболее уязвимых объектов нашей оборонной промышленной и технологической базы от атак дронов и кибератак", – отметил французский президент.

В заявлении, опубликованном в субботу, 19 сентября, два ведущих деятеля французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которая является главным кандидатом на пост президента, и Жордан Барделла заняли твердую позицию в отношении Москвы.

Как известно, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что разведданные свидетельствуют о российских "планах гибридных ударов" против стран, поддерживающих Украину.