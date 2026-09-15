Названы лучшие в мире направления для спонтанного отдыха: многие в Европе.

Многие любители чёткого планирования поездок строят свои маршруты за несколько месяцев, но есть и более расслабленные путешественники, которые предпочитают оставлять бронирование отпуска на самый последний момент.

Новое исследование выявило самые популярные направления для спонтанных поездок — то есть отпусков, забронированных всего за семь дней до прибытия, пишет euronews.com

Компания, разрабатывающая систему управления отелями, Sirvoy, проанализировала свою клиентскую базу независимых отелей, отелей типа B&B, гостевых домов, хостелов и жилья для отдыха, чтобы выяснить, где по миру чаще всего бронируют размещение в последний момент.

Затем она сопоставила долю размещения, забронированного не позднее чем за неделю до заезда, и процент броней, сделанных в день заезда или накануне, чтобы составить рейтинг.

В десятку лидеров вошли четыре европейских направления — Норвегия, Финляндия, Нидерланды и Швеция.

Однако первые места заняли страны значительно дальше — тройку лидеров составили Таиланд, Филиппины и Австралия.

«Путешественники всё чаще выбирают спонтанность при планировании следующего отпуска: во всех странах, вошедших в топ-10, более половины броней размещения делаются не позднее чем за семь дней до заезда», — говорит директор по работе с клиентами Sirvoy Николас Линдерборг.

Вот что показал этот рейтинг.

Азия лидирует по бронированиям в последний момент

С окончанием лета многие из нас тоскуют по по-настоящему жаркой погоде, так что неудивительно, что самым популярным направлением для спонтанных отпусков оказался Таиланд.

В этой азиатской стране 74,8% броней размещения приходится на период не позднее семи дней до заезда, а 56,8% делаются накануне или в день прибытия.

Тем, кто собирается в Таиланд в ближайшее время, стоит помнить, что сейчас там сезон муссонов, поэтому жару и низкие цены, скорее всего, будут сопровождать частые ливни.

Такая же ситуация и на Филиппинах, которые занимают второе место в рейтинге.

Здесь брони в последний момент составляют 71,7% всех резервирований жилья, хотя сезон дождей, вероятнее всего, продлится как минимум до октября.

В Австралии сейчас лишь начало весны, но температура воздуха в одном только Сиднее уже уверенно держится выше 20 градусов. Это значит, что 61,2% путешественников, бронирующих жильё в последний момент, смогут наслаждаться культурной программой, купанием и серфингом в очень комфортных условиях.

Мексика, которая может похвастаться богатой историей и нетронутыми пляжами, занимает четвёртое место: 59,7% броней там делаются не позднее чем за семь дней до заезда, а на пятой строчке — Новая Зеландия.

У соседки Австралии 58,3% размещения бронируется менее чем за неделю до прибытия; это направление привлекательно круглый год благодаря впечатляющим природным ландшафтам.

На шестом месте вновь азиатская страна — Индонезия, где 55,8% броней, по данным исследования, приходятся на последние дни перед поездкой.

Оставшиеся позиции в десятке лучших занимают европейские страны, известные прежде всего разнообразием активностей на свежем воздухе, пусть погода там и не всегда балует.

Норвегия находится на седьмой строчке: 53,8% броней делаются менее чем за неделю до поездки, а 39,1% — в день выезда или накануне.

В Финляндии, занимающей восьмое место, эти показатели составляют 53,3 и 31,8% соответственно.

Следом идут Нидерланды, расположившиеся на девятой позиции: 52,3% броней делаются не позднее недели до поездки, а 33,9% приходятся на совсем уж спонтанные путешествия.

Десятку замыкает Швеция, где бронирования в последний момент составляют 51,9% всех поездок, и 30,9% путешественников оформляют бронь в день прибытия или накануне.