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unian.net logounian
20 Сентября 2026, 19:15
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Названы лучшие города мира для жизни: вся первая десятка находится в Европе

Определен лучший город для жизни. Примечательно, что вся первая десятка рейтинга - это европейские города.

Названы лучшие города мира для жизни: вся первая десятка находится в Европе.
Названы лучшие города мира для жизни: вся первая десятка находится в Европе.

По данным Numbeo, в списке из 303 городов, именно нидерландские лидируют по уровню жизни. В частности, рейтинг возглавила Гаага с 227,7 баллами, за ней следуют Эйндховен (2 место), Роттердам (3 место) и Утрехт (4 место). Гронинген (8 место) и Амстердам (9 место) также вошли в первую десятку, пишет unian.net

Таким образом, 6 мест в первой десятке занимают голландские города.

На 5-м, 6-м и 7-м местах расположились Гент (Бельгия), Люксембург и Штуттгарт (Германия).

За ними на 11 месте - Вена с 205 баллами.

Есть в рейтинге и украинские города. Так, 218-е место занял Львов со 139 баллами; 240-е место за Харьковом. Этот город набрал в рейтинге 126 баллов. 253-е место занял Киев со 122 баллами. Одесса заняла 265-е место, а Днепр - 269-е.

Есть в рейтинге и столица РФ - Москва, которая заняла 244-е место.

В конце списка находятся Лагос, Дакка и Манила.

Эксперты оценивали города по 8-ми критериям, среди которых: 

  • покупательная способность;
  • безопасность;
  • здравоохранение;
  • стоимость жизни;
  • цены на жилье относительно дохода;
  • время в пути до работы;
  • загрязнение окружающей среды и климат.

Аналитики объяснили, что первое место Гааги обусловлено несколькими благоприятными факторами, а именно: высокая покупательная способность, хорошая безопасность и здравоохранения, низкий уровень загрязнения и время в пути до работы около 20 минут. 

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Источник
unian.net logounian
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