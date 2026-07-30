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euronews.com logoeuronews
30 Июля 2026, 20:53
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Названы 10 лучших городов мира для уличной еды

Неожиданно, Европа доминирует в рейтинге первой десятки, а Париж занимает первое место благодаря разнообразию уличной еды.

Названы 10 лучших городов мира для уличной еды.
Названы 10 лучших городов мира для уличной еды.

Когда речь заходит об уличной еде, вы, скорее всего, представляете себе bánh mì во Вьетнаме, тако в Мексике или даже pizza al taglio в Италии, пишет euronews.com

Некоторые страны и города давно прославились своим стритфудом: гурманы специально отправляются туда, чтобы перекусить на ходу самыми разными видами мяса на шпажках и подобными закусками.

Но новое исследование выявило лучший город мира для уличной еды — и это совсем не то место, которое вы могли бы ожидать.

Париж во Франции возглавил рейтинг в исследовании, проведённом компанией Radical Storage, которая изучила 6 897 точек стритфуда в 100 самых посещаемых городах мира.

При анализе команда учитывала число заведений с рейтингом выше четырёх звёзд, разнообразие кухонь, наличие вегетарианских, веганских и безглютеновых блюд, долю недорогих вариантов и плотность точек стритфуда на квадратный километр.

Под стритфудом исследователи понимали уличные палатки и фудтраки, а также рестораны с посадкой, которые подают классические блюда уличной кухни.

Наибольшее влияние на итоговый балл оказывала плотность точек, её вес составил 30 %, за ней следовала доля бюджетных заведений — 20 %. Количество заведений с рейтингом выше четырёх звёзд, средний рейтинг, разнообразие кухонь, наличие вегетарианских и веганских вариантов, а также безглютеновых блюд оценивались с весом по 10 %.

Столице Франции присвоили 7,2 балла из 10: 69,1 % из 401 заведений получили рейтинг четыре звезды и выше. В Париже также зафиксирована плотность 3,82 точки уличной еды на квадратный километр.

Следом в списке — два греческих направления: Афины и Салоники. Афины получили 6,9 балла из 10 благодаря количеству представленных кухонь (29) и плотности точек стритфуда — 4,21 на квадратный километр.

Салоники, в свою очередь, набрали 6,1 балла: 77,1 % точек стритфуда здесь относятся к бюджетному сегменту.

Родос в Греции возглавил список по уровню оценок стритфуда: 82 % заведений там оценены в четыре звезды и выше, тогда как Лондон оказался лучшим по разнообразию, с блюдами из 39 различных типов кухонь.

10 лучших городов мира для стритфуда

  1. Париж, Франция
  2. Афины, Греция
  3. Салоники, Греция
  4. Барселона, Испания
  5. Лондон, Великобритания
  6. Родос, Греция
  7. Рим, Италия
  8. Ханой, Вьетнам
  9. Будапешт, Венгрия
  10. Амстердам, Нидерланды
Источник
euronews.com logoeuronews
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