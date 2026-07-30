Названы 10 лучших городов мира для уличной еды.

Неожиданно, Европа доминирует в рейтинге первой десятки, а Париж занимает первое место благодаря разнообразию уличной еды.

Когда речь заходит об уличной еде, вы, скорее всего, представляете себе bánh mì во Вьетнаме, тако в Мексике или даже pizza al taglio в Италии, пишет euronews.com

Некоторые страны и города давно прославились своим стритфудом: гурманы специально отправляются туда, чтобы перекусить на ходу самыми разными видами мяса на шпажках и подобными закусками.

Но новое исследование выявило лучший город мира для уличной еды — и это совсем не то место, которое вы могли бы ожидать.

Париж во Франции возглавил рейтинг в исследовании, проведённом компанией Radical Storage, которая изучила 6 897 точек стритфуда в 100 самых посещаемых городах мира.

При анализе команда учитывала число заведений с рейтингом выше четырёх звёзд, разнообразие кухонь, наличие вегетарианских, веганских и безглютеновых блюд, долю недорогих вариантов и плотность точек стритфуда на квадратный километр.

Под стритфудом исследователи понимали уличные палатки и фудтраки, а также рестораны с посадкой, которые подают классические блюда уличной кухни.

Наибольшее влияние на итоговый балл оказывала плотность точек, её вес составил 30 %, за ней следовала доля бюджетных заведений — 20 %. Количество заведений с рейтингом выше четырёх звёзд, средний рейтинг, разнообразие кухонь, наличие вегетарианских и веганских вариантов, а также безглютеновых блюд оценивались с весом по 10 %.

Столице Франции присвоили 7,2 балла из 10: 69,1 % из 401 заведений получили рейтинг четыре звезды и выше. В Париже также зафиксирована плотность 3,82 точки уличной еды на квадратный километр.

Следом в списке — два греческих направления: Афины и Салоники. Афины получили 6,9 балла из 10 благодаря количеству представленных кухонь (29) и плотности точек стритфуда — 4,21 на квадратный километр.

Салоники, в свою очередь, набрали 6,1 балла: 77,1 % точек стритфуда здесь относятся к бюджетному сегменту.

Родос в Греции возглавил список по уровню оценок стритфуда: 82 % заведений там оценены в четыре звезды и выше, тогда как Лондон оказался лучшим по разнообразию, с блюдами из 39 различных типов кухонь.

10 лучших городов мира для стритфуда