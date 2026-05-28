Названо самое популярное мороженое в Европе.

В среднем за лето каждый житель Германии съедает около 130 шариков мороженого, то есть как минимум по одному шарику в день. Такой показатель на 2024 год приводит Федеральный союз немецкой кондитерской промышленности. Жара, установившаяся сейчас в стране, напрямую играет на руку продавцам мороженого, передает euronews.com

По сравнению с остальной Европой Германия с потреблением около восьми литров мороженого в год на человека отнюдь не в числе лидеров. В Польше, как показывают данные информационной службы Института немецкой экономики за 2021 год, этот показатель достигает 16 килограммов на человека, то есть почти вдвое больше.

После Польши следует Швеция с потреблением 10,87 килограмма мороженого на человека. В Испании в среднем съедают 9,65 килограмма в год. Далее идут Дания, Финляндия, Италия, Греция, Франция и Германия. Замыкают рейтинг Австрия и Швейцария.

Какой сорт мороженого самый популярный в Европе?

Долгое время ванильное мороженое оставалось самым любимым во многих странах, но постепенно классику вытесняют всё новые рецепты и креативные вкусы. Не в последнюю очередь тренд на "дубайский" шоколад сделал фисташковое мороженое в самых разных вариациях особенно популярным.

Список, опубликованный профессиональной ассоциацией Uniteis, Союзом производителей итальянского мороженого, за 2021 год показал, что особенно популярны классические вкусы мороженого. Согласно их данным, самым популярным вкусом была ваниль, за ней следовали шоколад, страчателла, клубника, фундук, йогурт, фисташка, лимон, вишня амарена и соленая карамель.

Этот рейтинг основывался на продажах в первые шесть недель сезона у членов объединения. Более свежих данных пока нет, сообщили в Uniteis по запросу Euronews. Вопрос о составлении нового рейтинга в 2026 году в настоящее время обсуждается.

Экспертная команда сети отелей Premier Inn в 2024 году провела более широкое исследование: были проанализированы поисковые запросы Google по 80 видам мороженого в разных странах мира, чтобы определить любимый вкус в каждой из них. Выяснилось, что наряду с тремя базовыми сортами — ванилью, шоколадом и клубникой — особую популярность набрали фисташковое и дынное мороженое.

Однако к такому способу оценки тоже есть вопросы. Поиск в Google не всегда напрямую отражает реальные покупки. Исследование, проведённое гостиничной сетью, стало вирусным на платформе Reddit, и многие пользователи отмечали, что люди чаще гуглят сложные и необычные названия, в отличии от знакомых всем вкусов. Тем не менее интерес к отдельным сортам мороженого по этим данным проследить можно.

По восемь литров мороженого на человека

По данным Ассоциации производителей фирменного мороженого Германии, на 2024 год каждый житель страны съедает около восьми литров мороженого в год. Уже примерно десятилетие потребление стабилизировалось на этом уровне; в ассоциации говорят о "постоянно высоком показателе".

В пересчёте это означает, что за лето каждый житель Германии съедает около 115–160 шариков мороженого (объём одного шарика — примерно 50–70 миллилитров). Всего в 2024 году в Германии было продано 540,8 миллиона литров мороженого, следует из данных Федерального союза немецкой кондитерской промышленности (BDSI). В эту статистику, помимо продуктовых магазинов, входят рестораны, киоски, спортивные объекты и автозаправки.

Даже в повседневной жизни прослеживается четкая тенденция: большая часть мороженого покупается в супермаркетах, а не в кафе-мороженом. Примерно пятая часть всего мороженого приходится на традиционные джелатерии; остальное производится промышленным способом и включает в себя большие упаковки, батончики, рожки и сэндвичи.

Согласно анализу BDSI на основе данных NielsenIQ за 2021 год, именно ваниль тогда была безусловным лидером. Ванильное мороженое стабильно входит в число самых популярных вкусов, рассказала Euronews заместитель пресс-секретаря BDSI Констанце Вульф. Такие вкусы, как шоколад, клубника, йогурт, страчателла и лимон, также традиционно относятся к классическим вариантам, пользующимся высокой популярностью у потребителей, особенно когда речь идет о мороженом в больших упаковках для всей семьи.

Большая часть мороженого по-прежнему съедается дома. В 2024 году на мультиупаковки пришлось 252,3 миллиона литров, ещё 235,2 миллиона литров — на упаковки для домашнего и семейного потребления. По данным Евростата и Федерального статистического ведомства Германии (Destatis), в 2024 году страна вновь стала крупнейшим производителем мороженого в Европейском союзе, выпустив около 607 миллионов литров.

Что касается ассортимента, то, по словам Вульф, на полках по‑прежнему соседствуют проверенная классика и новинки. Помимо традиционных вкусов, в 2025 году пользовались спросом, в частности, фруктовые и веганские варианты, сорбеты, йогуртовые и сливочные композиции, а также ореховые и фисташковые десерты.

Какое отношение Пиноккио имеет к вкусу мороженого года?

"Сортом года" на 2026 год Союз итальянских производителей мороженого объявил вкус "Пиноккио": нежную смесь молочного и клубничного мороженого с гриссини, обмакнутыми в шоколад.

Президент объединения Аугусто Де Пеллегрин, который также владеет кафе-мороженым в Кульмбахе в Верхней Франконии, пояснил при объявлении в декабре прошлого года, что название посвящено 200‑летию со дня рождения писателя Карло Коллоди. Именно Коллоди создал знаменитого деревянного мальчика, у которого при лжи удлиняется нос.

К чемпионату мира в объединении придумали ещё один вкус: Golden Goal Pecan — мороженое с орехом пекан и кленовым сиропом. Связь с Северной Америкой прослеживается через ингредиенты: пекан в основном выращивают в Техасе, а кленовый сироп считается культовым продуктом Канады.

В сравнении с ЕС мороженое в Германии всё ещё относительно недорогое

Хотя в ряде стран мороженого съедают больше, Германия остаётся одной из стран с лучшим соотношением цены и качества. Представляя "сорт года", президент Uniteis Аугусто Де Пеллегин отметил, что один шарик мороженого в Германии в среднем стоит от 1,80 до 2,50 евро.

В Испании и Италии ценовая планка в три евро за шарик уже преодолена. В конечном счёте кафе-мороженые также страдают от инфляции и роста издержек. Согласно данным Еврокомиссии за 2022 год, особенно сильно мороженое подорожало в Австрии, Дании и Финляндии.