Названа вероятная причина смерти бывшей невесты Владимира Кличко.

Названа вероятная причина смерти американской актрисы Хейден Панеттьери, которая внезапно скончалась 16 августа в возрасте 36 лет.

В тот день бывшая невеста Владимира Кличко, возможно, приняла таблетку оксикодона, в которой содержался фентанил. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, пишет focus.ua со ссылкой на tmz.com

У Хайден, вероятно, был "давний дилер" в Лос-Анджелесе, у которого актриса покупала рецептурные препараты. За день до смерти бывшая невеста Кличко якобы приобрела у него таблетки, после чего отправилась в Южную Каролину.

Инсайдеры предполагают, что утром Хайден приняла таблетку оксикодона, которая, судя по всему, содержала фентанил.

Расследование продолжается, официально причину смерти пока не называют. Управление по борьбе с наркотиками выясняет, действительно ли дилер продал актрисе таблетки и содержался ли в них фентанил.

16 августа парамедики откликнулись на вызов 911 о "неизвестной женщине", у которой случился сердечный приступ в арендованном через Airbnb жилье в жилом комплексе Judson Mill Lofts в Гринвилле, Южная Каролина.

Из звонка диспетчеру службы 911 стало известно, что поступило сообщение о "передозировке" и что "проводится сердечно-легочная реанимация".

Медики пытались реанимировать Хайден с помощью аппаратов сердечной реанимации и компрессий грудной клетки, но в 14:32 была констатирована смерть. Ей было всего 36 лет.