Науседа: Атака Украины на Москву – это "геймченджер" в войне.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что массированная атака украинских беспилотников на Москву в ночь на 18 июня кардинально меняет ход войны в пользу Украины.

Об этом он сказал по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе, передает eurointegration.com.ua

Литовский президент заявил, что война все ближе подступает к российскому населению, а Украина получает преимущество.

"Мы видим, что Украина побеждает в этой войне. Мы видим все больше доказательств того, что война в Украине приближается к российскому населению – собственно, то, что сейчас происходит в Москве. Это кардинально меняет ход войны, поскольку российское население начнет осознавать, что речь идет не о просмотре войны на экранах телевизоров, а о войне на их собственной земле", – заявил Науседа.

Он также отметил развитие украинской оборонной промышленности, которая производит огромное количество дронов. В то же время, как отметил Науседа, Россия пока не демонстрирует готовности к переговорам о мире.