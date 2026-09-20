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bild.de logobild
20 Сентября 2026, 14:00
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НАТО проводит учения в Балтийском море

Германия и Швеция проводят военные учения на острове Готланд, в ходе которых отрабатывают быстрое усиление его обороны.

НАТО проводит учения в Балтийском море.
НАТО проводит учения в Балтийском море.

В рамках учений «Серебряный Вотан» на Готланд перебрасываются войска и противокорабельные системы — по воде и по воздуху. 18 сентября немецкие военные высадились в порту Висбю, передает bild.de

Готланд имеет стратегическое значение: тот, кто контролирует остров, контролирует и ключевые маршруты судоходства в Балтийском море. От этого зависит снабжение стран Балтии. Поэтому бундесвер называет остров «ключевой территорией» для НАТО.

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Источник
bild.de logobild
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