НАТО проводит учения в Балтийском море.

Германия и Швеция проводят военные учения на острове Готланд, в ходе которых отрабатывают быстрое усиление его обороны.

В рамках учений «Серебряный Вотан» на Готланд перебрасываются войска и противокорабельные системы — по воде и по воздуху. 18 сентября немецкие военные высадились в порту Висбю, передает bild.de

Готланд имеет стратегическое значение: тот, кто контролирует остров, контролирует и ключевые маршруты судоходства в Балтийском море. От этого зависит снабжение стран Балтии. Поэтому бундесвер называет остров «ключевой территорией» для НАТО.