NASA: В небе над США взорвался метеор, мощность взрыва составила 300 тонн тротила.

Об этом сообщили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), передает media.az

«Огненный шар двигался со скоростью около 75 тыс. миль в час (120,7 тыс. км/ч - прим. ред.) и распался на части на высоте 40 миль (64,3 км - прим. ред.) над северо-восточной частью Массачусетса и юго-востоком Нью-Гэмпшира, - говорится в заявлении NASA. - Энергия, высвободившаяся при его разрушении, оценивается примерно в 300 тонн в тротиловом эквиваленте, что и объясняет грохот».

Космическое ведомство отметило, что вошедший в атмосферу Земли объект имел природное происхождение и не был космическим мусором или спутником.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на Американское метеорное общество сообщило, что грохот, который услышали 30 мая жители штата Массачусетс, был связан со входом метеора в атмосферу Земли.