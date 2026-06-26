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dw.com logodw
26 Июня 2026, 18:18
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Напавший на ярмарку в Магдебурге получил пожизненный срок

Суд в Германии приговорил выходца из Саудовской Аравии к пожизненному заключению по делу о нападении на рождественский базар в Магдебурге в 2024 году. В результате атаки погибли шесть человек.

Напавший на ярмарку в Магдебурге получил пожизненный срок.
Напавший на ярмарку в Магдебурге получил пожизненный срок.

Земельный суд Магдебурга в пятницу, 26 июня, вынес максимально строгий приговор по делу о наезде на людей на рождественском базаре в Магдебурге в конце 2024 года. 51-летний выходец из Саудовской Аравии Талеб А. приговорен к пожизненному тюремному заключению, передает dw.com

Суд признал его виновным в убийстве шести человек, многочисленных покушениях на убийство и нанесении опасных и тяжких телесных повреждений. Он также констатировал особую тяжесть его вины. Кроме того, суд оставил за собой право поместить обвиняемого в превентивное заключение после отбытия пожизненного заключения (в Германии это 15 лет. - Прим. ред.). Этот вопрос будет рассмотрен судом по истечении срока основного наказания Приговор еще не вступил в законную силу.

Генеральная прокуратура, как и соистцы, требовала для Талеба А. пожизненного лишения свободы, признания особой тяжести вины и назначения превентивного заключения. Защита подсудимого не видела оснований для вынесения постановления о превентивном заключении. Со дня атаки мужчина находится в следственном изоляторе.

Нападение на рождественский базар в Магдебурге

Вечером 20 декабря 2024 года Талеб А. на арендованном автомобиле BMW наехал на толпу посетителей рождественского базара в Магдебурге. Полиция задержала его на месте происшествия. В результате трагедии погибли шесть человек, в том числе ребенок, более 300 получили ранения. В Германии были усилены меры безопасности на рождественских ярмарках.

По версии обвинения, мужчина - врач из Саудовской Аравии, отошедший от ислама и проживающий в Германии с 2006 года, - готовил преступление задолго до его совершения. Он не преследовал каких-либо серьезных идеологических целей, а действовал в основном из личных побуждений. "Подсудимого интересовал и интересует лишь он сам", - заявил старший прокурор Маттиас Бёттхер (Matthias Böttcher). Согласно заключению судебно-психиатрического эксперта, у преступника установлено нарциссическое расстройство личности и огромное желание привлечь внимание.

Говоря о действиях нападавшего, Бёттхер отметил, что Талеб А. "вышел за все человечески постижимые пределы". "Страдания жертв и их семей невозможно описать словами", - сказал он.

Один из крупнейших судебных процессов

Судебный процесс по делу о нападении в Магдебурге начался 10 ноября 2025 года, день оглашения приговора стал уже 41-м заседанием. Суд выслушал 109 свидетелей и восемь экспертов, а 204 пострадавших присоединились к делу как соистцы. Из-за нехватки места земельный суд проводил заседания в специально построенном для этого временном, более просторном зале суда. Этот процесс стал одним из крупнейших в послевоенной истории Германии.

Источник
dw.com logodw
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